सीएनजी ऑटो चालकों का विरोध प्रदर्शन

मसौढ़ी: राजधानी पटना में जिस रफ्तार से सीएनजी की संख्या बढ़ (CNG Is increasing In Masaurhi) रही है, उसकी तुलना में सीएनजी पंप काफी कम हैं. जिस वजह से सीएनजी चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. मसौढ़ी में पिछले कई दिनों से सीएनजी वाहन चालकों के बीच परेशानी बढ़ (Trouble among CNG vehicle drivers In Masaurhi) गई है. दरअसल मसौढ़ी फीलिंग स्टेशन पर सीएनजी चलाने वाले वाहन चालकों को समय पर गैस की आपूर्ति नहीं हो रही है लंबी लाइन में लगाकर घंटों गैस लेने को विवश हैं. मसौढ़ी में गैस की आपूर्ति नहीं रहने से सीएनजी वाहन चालकों ने घंटों विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम कर दिया. जिससे घंटों यातायात बाधित रही.

पिछले 3 महीने से सीएनजी गैस की है भारी किल्लत: मसौढ़ी फिलिंग स्टेशन स्थित गेल इंडिया कंपनी द्वारा लगाया गया सीएनजी गैस ब्रांच में गैस की किल्लत को लेकर लगातार सीएनजी ऑटो चालक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में आज सभी सीएनजी ऑटो ड्राइवरों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है. पीड़ित चालकों ने कहा पिछले 3 महीने से सीएनजी गैस की भारी किल्लत है. प्रत्येक दिन यहां पर आकर घंटों लाइन लगाते हैं लेकिन गैस नहीं मिल पा रहा है. जहानाबाद पटना और कई जगह से लोग आकर यहां से गैस भरवाते हैं लेकिन गैस समय पर नहीं मिल पाती है. जिसको लेकर हम सभी परेशान हैं.

"300 से अधिक वाहन चलते हैं और 3000 किलो सीएनजी गैस की आपूर्ति है. उस के उपलक्ष में बहुत ही कम गैस की आपूर्ति आती है और परेशानी बढ़ी हुई है." :- देवेन्द्र, प्रभारी इंचार्ज, सीएनजी फिलींग स्टेशन,मसौढ़ी





सीएनजी गैस की किल्लत को लेकर लगातार मसौढ़ी में विरोध प्रदर्शन हो रहा है. इसमें आज सड़कों पर उतरकर सीएनजी ऑटो ड्राइवर ने घंटों विरोध प्रदर्शन किया है. गेल इंडिया के खिलाफ में नारेबाजी करते हुए कहा कि मसौढ़ी में ससमय सीएनजी गैस उपलब्ध करवाएं.

"हमलोग को लगातार गैस के लिए यहां पर घंटे भर लाइन लगाना पड़ता है वहीं इसके डीलर की माने तो यहां पर गैस की आपूर्ति कम रहने के कारण परेशानी बढ गई है." :- सुरेश कुमार, सीएनजी वाहन चालक, मसौढी