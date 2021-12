पटनाः बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन (Last Day of Winter session of Bihar Legislature) मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्य सचिवालय स्थित अपने कार्यालय से पैदल चलकर (CM Nitish walks to Bihar assembly) बिहार विधानमंडल भवन पहुंचे. विधानमंडल के विस्तारित भवन होते हुए सीएम सदन में प्रवेश किए. इस दौरान उनके साथ कोई अन्य मंत्री तो नजर नहीं आए लेकिन कई अधिकारी और सुरक्षाकर्मी नजर आ रहे हैं.

बता दें कि सचिवालय के ठीक बगल में विधानसभा का विस्तारित भवन स्थित है. अपने कार्यालय से विधानमंडल भवन पैदल जाने का फैसला मुख्यमंत्री अचानक लिए थे. आम तौर पर मुख्यमंत्री कम दूरी के लिए इलेक्ट्रिक कार से ही सफर करते हैं लेकिन शुक्रवार को वे पैदल ही चलते नजर आए.

मुख्य सचिवालय से विधानसभा भवन जाने के लिए पैदल ही निकल पड़े मुख्यमंत्री

उल्लेखनीय है कि आज बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन है. साथ ही देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद का आज जन्मदिन भी है. विधान परिषद में सभापति ने डॉ राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी. इसके बाद विधानमंडल के दोनों सदनों में हंगामे के साथ कार्यवाही शुरू हुई.

विधानसभा विस्तारित भवन से विधानमंडल भवन की ओर जाते सीएम नीतीश

कार्यवाही शुरू होते ही सदन में जाती जनगणना का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया. राजद ने जातीय जनगणना पर कार्यवाही के लिए कार्य स्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा की मांग की. राबड़ी देवी ने यह प्रस्ताव रखा लेकिन कार्यस्थगन प्रस्ताव को सभापति ने नामंजूर कर दिया. राबड़ी देवी ने परिषद में उठाई मांग कि सदन के मुखिया घोषणा करें कि वे जातीय जनगणना कराएंगे.