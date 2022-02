पटनाः रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग (Russia Ukraine War) के बीच बिहार और देश के हजारों छात्र यूक्रेन में (students Stranded in Ukraine) फंसे हैं. वे लगातार भारत सरकार से वतन वापसी की गुहार लगा रहे हैं. इस बीच भारत सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और छात्रों की भारत वापसी को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं. इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा (CM Nitish statement on students Stranded in Ukraine) बयान दिया है.

इसे भी पढ़ें- 'पापा मैं ठीक हूं.. टेंशन मत लीजिए', यूक्रेन में फंसी JDU विधायक की बेटी रीमा

यूक्रेन से छात्रों की वापसी के लिए क्या कर रहे सीएम नीतीश

यूक्रेन में फंसे बिहारी मूल के छात्रों और परिजनों की लगातार गुहार के बीच सीएम नीतीश उन्हें आश्वासन दिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अधिकारियों के लगातार संपर्क में हैं. छात्रों की वापसी को लेकर लगातार बातचीत की जा रही है.

इसे भी पढ़ें- यूक्रेन से 470 से अधिक भारतीय छात्रों को निकाला गया, रोमानिया के रास्ते से होगी वतन वापसी

बता दें कि भारतीय मूल के 20000 छात्र यूक्रेन (Russia attack Ukraine) में फंसे थे. जिसमें भारत सरकार ने 4000 छात्रों को यूक्रेन से स्वदेश वापस बुला लिया है. लेकिन 16000 छात्र अभी भी यूक्रेन में फंसे हैं, जिनमें 4 हजार से अधिक छात्र अकेले बिहार से हैं. यूक्रेन में एयर स्पेस बंद होने के कारण उन्हें भारत लाने में परेशानी हो रही है.

इसे भी पढ़ें- यूक्रेन में फंसी कायनात ने बताया खौफनाक मंजर, लगाई मदद की गुहार

हालांकि, अब यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वापसी शुरू हो गई है. रोमानिया के रास्ते से इन सभी को देश वापस लाने की शुरुआत हो गई है. यूक्रेन में भारतीय दूतावास के अनुसार, शुक्रवार दोपहर को 470 से अधिक छात्र यूक्रेन से बाहर निकाल लिये गए हैं. वे पोरबने-सिरेट सीमा के माध्यम से रोमानिया में प्रवेश करेंगे. भारतीय दूतावास ने बताया कि हम सीमा पर रहकर भारतीयों को आगे की निकासी के लिए पड़ोसी देशों में ले जा रहे हैं. भीतरी इलाकों से आने वाले भारतीयों को स्थानांतरित करने के प्रयास जारी हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों देशों के बीच जारी जंग में यूक्रेन के कम से कम 137 सैनिक/नागरिक मारे जा चुके हैं.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP