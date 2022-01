पटना: बिहार में तीसरी लहर (Third Wave Of Corona In Bihar ) में वीआईपी इलाकों में भी तेजी से कोरोना पांव पसार रहा है. मुख्यमंत्री आवास में तीसरी लहर (Third Wave In CM Nitish Awas ) में बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी और कर्मचारी पॉजिटिव हुए हैं और मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार के भी कोरोना पॉजिटिव होने की खबर मिल रही है.

बिहार में तीसरी लहर में भी कोरोना संक्रमण कई मंत्रियों को अपनी चपेट में ले चुका है और अधिकारी भी पॉजिटिव पाए गए हैं. मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार इस बार भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं. अनुपम कुमार पहले भी दो बार कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं. सूत्र बता रहे हैं कि इस बार उनका पूरा परिवार कोरोना संक्रमित है. एक तरफ मुख्यमंत्री के आवास में कई लोग पॉजिटिव हुए हैं तो वहीं बिहार के दोनों उपमुख्यमंत्री और उनके आवास पर कई लोग कोरोना पॉजिटिव हैं. राजभवन में भी कई लोगों के पॉजिटिव होने की सूचना है.

कोरोना संक्रमण तेजी से फैलने के बाद बिहार सरकार की ओर से नाइट कर्फ्यू के साथ कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं. स्कूल कॉलेज और शिक्षण संस्थानों को फिलहाल बंद कर दिया गया है. दुकानों को 8:00 बजे शाम तक ही खोलने की अनुमति है. धार्मिक स्थलों को भी बंद कर दिया गया है. सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों को 50% क्षमता के साथ ही चलाने का निर्देश दिया गया है. वहीं जरूरी सेवाओं को इसमें छूट भी दी गई है. लेकिन जैसे-जैसे संक्रमण बढ़ रहा है, सरकार की ओर से प्रतिबंध को लेकर सख्ती भी बढ़ता जा रहा है.

अब तक जो बिहार के प्रमुख लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं उनके नाम हैं.

तार किशोर प्रसाद, उपमुख्यमंत्री

रेणु देवी, उपमुख्यमंत्री

अशोक चौधरी, भवन निर्माण मंत्री

सुनील कुमार, मद्य निषेध मंत्री

संतोष सुमन, लघु जल संसाधन मंत्री

जनक राम, खान भूतत्व मंत्री

अमरेंद्र प्रताप सिंह, कृषि मंत्री

अवधेश नारायण सिंह, सभापति विधान परिषद

अश्वनी चौबे, केंद्रीय मंत्री

नित्यानंद राय, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री

जीतन राम मांझी, पूर्व मुख्यमंत्री

अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव

ललन सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जदयू

संजय गांधी, जदयू एमएलसी

इसके साथ ही जदयू कार्यालय में भी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव अब तक हो चुके हैं. आइएमए अधिवेशन के बाद बड़ी संख्या में इस बार डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हुए हैं. तीसरी लहर में कोरोना की चपेट में आम से लेकर खास लोग आ चुके हैं. कोरोना किस रफ्तार से बढ़ रहा है इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि, 2 जनवरी को 352 कोरोना संक्रमित मिले थे लेकिन, 6 जनवरी को यह बढ़कर 2379 हो गया. संक्रमित एक्टिव मरीजों की संख्या छह हजार के करीब पहुंच चुका है. सबसे अधिक मरीज राजधानी पटना में मिल रहे हैं और अब तक 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है.

संक्रमण बढ़ने के कारण सरकार के कामकाज पर भी असर साफ दिखने लगा है. बिहार सरकार की ओर से 21 जनवरी तक प्रतिबंध फिलहाल लगाए गए हैं तो वहीं, मुख्यमंत्री ने अपनी बैठक अब वर्चुअल माध्यम से करने का फैसला लिया है. कैबिनेट की बैठक भी फिलहाल वर्चुअल माध्यम से ही होगी.

