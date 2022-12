मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अणे मार्ग आवास

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नए साल में रहने का ठिकाना फिर से बदलेंगे. इसी साल मुख्यमंत्री एक अणे मार्ग से 7 सर्कुलर रोड बंगले में शिफ्ट हुए थे. उस समय बिहार में एनडीए की सरकार (NDA government in Bihar) थी लेकिन अब नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही महागठबंधन की सरकार बन चुकी है और 5 महीने हो चुके हैं. मुख्यमंत्री के 7 सर्कुलर रोड आवास (7 Circular Road Residence of the Chief Minister) में शिफ्ट होने पर खूब सियासत हुई थी लेकिन अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री एक अणे मार्ग में नए साल में शिफ्ट करने की तैयारी कर रहे हैं.

नीतीश कुमार का लकी आवास: सीएम के इस फैसले पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कह रही है कि जरूर ज्योतिष से दिखाया होगा, उसके बाद ही फिर से मुख्यमंत्री आवास में वापसी कर रहे हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए 7 सर्कुलर रोड आवास लकी बंगला माना जाता है. जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद मुख्यमंत्री इसी बंगले में शिफ्ट हुए थे और इसी बंगले में रहते हुए फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी प्राप्त की थी. 2015 में नीतीश कुमार ने इसी बंगले में रहते हुए प्रचंड बहुमत के साथ महागठबंधन की सरकार बनाई थी. उसके बाद एक अणे मार्ग में शिफ्ट हो गए थे.



मुख्यमंत्री के नाम पर बंगला आवंटित: मुख्यमंत्री इस साल एक बार फिर से 7 सर्कुलर रोड बंगले में रहने चले गए थे और उस समय कहा गया था कि मुख्यमंत्री आवास में मरम्मत का कार्य होना है. हालांकि बाद में मुख्यमंत्री के नाम से ही 7 सर्कुलर रोड बंगला को आवंटित कर दिया गया. उसके बाद यह कहा जाने लगा कि नीतीश कुमार 2024 लोकसभा चुनाव तक यहीं रहेंगे. बिहार में मुख्यमंत्री के इस बंगले में जाने के बाद बड़े राजनीतिक उलटफेर हुए. नीतीश कुमार NDA से निकलकर महागठबंधन में शामिल हो गए और आरजेडी सहित सात दलों के साथ महागठबंधन की सरकार बन गई. नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहे तेजस्वी यादव उपमुख्यमंत्री बन गए. इस बीच नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया.

नए साल में नया ठिकाना: बिहार में 5 महीने से महागठबंधन की सरकार चल रही है और अब फिर से नीतीश कुमार एक अणे मार्ग स्थित बंगले में शिफ्ट करने की तैयारी कर रहे हैं. सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दे दी है और उसके अनुसार तैयारी भी हो रही है. पिछले दिनों मुख्यमंत्री आवास का जाकर जायजा भी लिया गया है. बीजेपी प्रवक्ता विनोद शर्मा ने मुख्यमंत्री के फिर से वापसी की तैयारी पर कहा कि जरूर ज्योतिष से दिखाएं होंगे और ज्योतिष के सलाह पर ही वापस मुख्यमंत्री आवास में रहने आ रहे हैं, लेकिन अब इसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला है.



"जरूर ज्योतिष से दिखाएं होंगे और ज्योतिष के सलाह पर ही वापस मुख्यमंत्री आवास में रहने आ रहे हैं, लेकिन अब इसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला है."- विनोद शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी

बिहार में बंगले पर विवाद: बिहार में बंगले को लेकर लगातार सियासत होती रही है. महागठबंधन की सरकार बनने के बाद बीजेपी के पूर्व मंत्रियों को बंगला खाली करने का नोटिस भी जारी किया गया था और उस पर जमकर सियासत हुई. पहले भी उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बंगले को लेकर सियासत होती रही है. नीतीश कुमार पर भी एक से अधिक बंगला रखने का आरोप लगता रहा है. ऐसे में अब मुख्यमंत्री जब एक अणे मार्ग में शिफ्ट कर जाएंगे तब देखना है कि 7 सर्कुलर रोड का बंगला किसे आवंटित किया जाता है.



