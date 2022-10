पटनाः दिवाली के बाद मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव (Mokama and Gopalganj by Elections) के लिए एक बार फिर से चुनाव प्रचार तेज हो गया है. महागठबंधन की ओर से तमाम बड़े चेहरे अब मैदान में उतरने लगे हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मोकामा और गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने जाएंगे. 27 अक्टूबर को दोनों नेता प्रचार में जा सकते हैं. सब की नजर मोकामा पर है, जहां सीएम गुरुवार को आरजेडी प्रत्याशी नीलम देवी (RJD Candidate Neelam Devi in Mokama) के लिए वोट मांगेंगे. नीलम पूर्व विधायक अनंत सिंह की पत्नी हैं. 'छोटे सरकार' के नाम से चर्चित अनंत और नीतीश कुमार की अदावत जगजाहिर है.

अनंत सिंह की पत्नी के लिए नीतीश करेंगे प्रचार: आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने मंगलवार जानकारी देते हुए बताया कि नीतीश और तेजस्वी एक साथ चुनाव प्रचार करेंगे (Nitish and Tejashwi will campaign together). उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं की संयुक्त चुनावी सभा होगी. 27 अक्टूबर को दोनों नेता प्रचार में जा सकते हैं. दोनों नेता मोकामा टाल इलाके के घोसवरी प्रखंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे. इस दौरान हम संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम जीतन राम मांझी भी मौजूद रहेंगे.

अनंत सिंह और नीतीश कुमार में अदावत: महागठबंधन ने मोकामा से आरजेडी के पूर्व विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को टिकट दिया है. अनंत सिंह कभी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से विधायक हुआ करते थे लेकिन बाद में दोनों के बीच दूरियां बढ़ती गईं. खुद नीलम देवी ने एक समय नीतीश कुमार पर साजिश के तहत अनंत सिंह को जेल भिजवाने का आरोप लगाया था. 2019 लोकसभा चुनाव में ललन सिंह के खिलाफ मुंगेर से नीलम देवी कांग्रेस की उम्मीदवार थीं. तब जेडीयू एनडीए का हिस्सा था.

तेजस्वी के साथ नीलम देवी

महागठबंधन के लिए प्रतिष्ठा का सीट है मोकामा: मोकामा विधानसभा चुनाव महागठबंधन के लिए प्रतिष्ठा का सीट बन गया है. अनंत सिंह की सदस्यता समाप्त होने के बाद यहां चुनाव हो रहा है और आरजेडी की टिकट पर ही अनंत सिंह की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं. नीतीश कुमार के महागठबंधन में शामिल होने के बाद यह चुनाव हो रहा है और मुकाबले में बीजेपी की सोनम देवी हैं. सोनम देवी भी बाहुबली सूरजभान के नजदीकी ललन सिंह की पत्नी है. ललन सिंह भी बाहुबली माने जाते हैं. चुनाव प्रचार में अभी तक जेडीयू के कोई वरिष्ठ नेता नजर नहीं आए थे, लेकिन अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह 26 और 27 अक्टूबर को चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं.

मोकामा में होंगे दो-दो ललनः जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के मोकामा जाने की बात पर मोकामा में दो-दो ललन सिंह की चर्चा दिलचस्प बन गई है. एक ललन सिंह अपनी पत्नी सोनम देवी को बीजेपी से चुनाव लड़ा रहे हैं, तो दूसरे ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महागठबंधन के वरिष्ठ नेता होने के कारण अपने पुराने शिष्य अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी जो आरजेडी से उम्मीदवार हैं के लिए चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं. ललन सिंह मुंगेर से सांसद हैं और अनंत सिंह को राजनीति में लाने वाले ललन सिंह ही माने जाते हैं, लेकिन पिछले कई सालों से अनंत सिंह के साथ ललन सिंह का 36 का आंकड़ा रहा है.

3 नवंबर को मोकामा-गोपालगंज में मतदान: मोकामा विधानसभा की सीट अनंत सिंह की सदस्यता समाप्त होने के कारण खाली हुई है और वहां से उनकी पत्नी नीलम देवी चुनाव लड़ रही हैं तो बीजेपी से सोनम देवी चुनाव लड़ रही है. गोपालगंज विधानसभा सीट बीजेपी के पूर्व विधायक सुभाष सिंह के निधन के कारण खाली हुई है और वहां बीजेपी ने पूर्व विधायक की पत्नी कुसुम देवी को चुनाव मैदान में उतारा है. वहीं आरजेडी ने मोहन प्रसाद गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है. गोपालगंज में लालू प्रसाद यादव के साले साधु यादव ने अपनी पत्नी इंदिरा यादव को भी उतार दिया है. इसलिए यहां त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है. दोनों सीटों पर 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे.

