पटना : बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने शिक्षकों को साफ संदेश (CM Nitish Kumar Warning To Teachers) दिया है और कहा है जो शिक्षक नहीं पढ़ाएंगे उन्हें नौकरी से निकाल देंगे और जो शिक्षक अच्छे से पढ़ाएंगे उनका तनख्वाह भी बढ़ायेंगे. इसके साथ ही अब हर शनिवार को बच्चे बिना बैग के स्कूल (No Bag Day in schools on Saturday) जा सकेंगे. यानी हर हर शनिवार 'नो बैग डे' मनाया जाएगा.

बिहार के शिक्षकों को CM नीतीश की चेतावनी : मुख्यमंत्री ने शिक्षा दिवस के अवसर पर शिक्षकों को चेतवनी देते हुए कहा कि जो शिक्षक अगर स्कूल में नहीं पढ़ाते है तो उन्हें निकलवा दीजिए, छोड़िए नहीं. जो पढ़ाएंगे उन्हें और ज्यादा पैसा दीजिए. ताकि खूब बढ़िया से पढ़ाए. हमें वैसे शिक्षकों की कोई जरूरत नहीं है. इसके साथ ही सीएम ने कहा कि हमने कह दिया है कि और शिक्षकों की नियुक्ति की जाए. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के श्रीकृष्‍ण मेमोरियल हाल में आयोजित शिक्षा दिवस समारोह में पहुंचे थे.

'हम और शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे' : शिक्षा दिवस के मौके पर राजधानी के श्रीकृष्ण मेमोरियल हाल में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि और शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए. इसलिए हमने निर्देश दिया है कि जल्दी शिक्षकों को बहाल कीजिए. साथ ही मुख्यमंत्री ने अभिभावकों से कहा कि आप लोग अपने बच्चों को चाहे वो लड़का हो या लड़की खूब अच्छे से पढ़ाइये, चिंता मत कीजिए.

अब शनिवार को स्कूलों में होगा 'नो बैग डे' : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षक दिवस के मौके पर स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना की शुरुआत की. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि बिहार के सभी स्कूलों में हर शनिवार 'नो बैग डे' मनाया जाएगा (No Bag Day in schools on Saturday). उन्होंने कार्यक्रम में ‘बिहार इजी स्कूल ट्रैकिंग सिस्टम प्लस एप’ का विमोचन किया. इसके साथ ही यहां उन्होंने The Basic of Animal behavior पुस्तक का भी विमोचन किया.

''बच्चों को स्कूल के प्रति आकर्षित करने की दिशा में यह एक बड़ी पहल है. बच्चे अब पांच दिन पढाई करेंगे, वहीं छठे दिन शनिवार को वे खेलकूद, शारीरिक तौर पर उन्हें मजबूत करेगा. इससे बच्चों में अन्य प्रकार की खेल गतिविधि को बढ़ावा दिया जा सकेगा.'' - नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार