पटना: यूपी चुनाव (cm nitish kumar statement on up election 2022) को लेकर बीजेपी और जदयू के बीच मनमुटाव (Conflict Between JDU and BJP) साफ देखने को मिला. नेताओं के बीच जुबानी जंग भी जारी है. इस बीच जनता दरबार में फरियादियों की शिकायत सुनने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार से उत्तर प्रदेश को लेकर सवाल किया गया. पत्रकारों ने पूछा कि क्या आपको कोई फीडबैक मिला है. इस पर सीएम ने कहा कि, हमें कोई फीडबैक नहीं मिला है और मुस्कुराते हुए चले गए.

बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 (UP Assembly Election 2022) को लेकर जेडीयू ने 26 सीटों के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दी थी. वहीं स्टार प्रचारकों की लिस्ट बनाने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष को दी गई थी. बिहार में बीजेपी के सहयोग से सरकार चलाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) यूपी में प्रचार करने के लिए जाएंगे या नहीं, इस पर पार्टी के शीर्ष नेता कुछ भी बोलने से बच रहे हैं.

यूपी चुनाव में जेडीयू और बीजेपी में गठबंधन नहीं (No Alliance Between JDU and BJP in UP Election) हो पाया है, तब पार्टी के लिए बेहतर प्रदर्शन करना बड़ी चुनौती है. बिहार में जेडीयू की सहयोगी बीजेपी के नेताओं ने पहले ही साफ कर दिया है कि, हर दल को चुनाव लड़ने का लोकतांत्रिक अधिकार है. जेडीयू उत्तर प्रदेश में पहले भी चुनाव लड़ चुकी है और नतीजा सबको पता है. यूपी में बिहार के किसी भी राजनीतिक दल को कुछ हाथ नहीं लगने वाला है, क्योंकि वहां एक बार फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार बड़े मतों के अंतर से बनने जा रही है. इसके बाद से ही जदयू और बीजेपी की तल्खी बढ़ी हुई है. जदयू बीजेपी के साथ यूपी में चुनाव लड़ना चाहता था लेकिन ऐसा नहीं हो सका.

बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव में बिहार के नेताओं की दिलचस्प लड़ाई देखने को मिल रही है. जोर आजमाइश के दौर में जहां बिहार का एनडीए जहां यूपी में बिखरा हुआ है, वहीं आरजेडी मजबूती के साथ अखिलेश यादव के साथ खड़ी नजर आ रही है. यही कारण है कि समाजवादी पार्टी के समर्थन में अपने उम्मीदवार नहीं देने वाले आरजेडी की ओर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव स्टार कैंपेनर की भूमिका में नजर आने वाले हैं. तेजस्वी वहां कई विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाओं को संबोधित भी करेंगे.

