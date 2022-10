पटनाः बिहार के विधायकों को आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नए आवासों (CM Nitish kumar handed over residence key to MLA) की चाबी सौंप दी. वीरचंद पटेल पथ पर स्थित इलाके में 243 विधायकों के लिए नया आवास (New Residence For MLAs In Patna) बनाया जा रहा है. जिसमें 65 आवास बनकर तैयार हो गया है और आज एक समारोह में भवन के उद्घाटन के बाद 11 विधायकों को मुख्यमंत्री ने चाबी भी दे दी. मुख्यमंत्री ने भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि को जल्द से जल्द बाकी आवास तैयार करने का भी निर्देश दिया है. इससे पहले मुख्यमंत्री ने विधायकों के लिए बनाए गए आवासों का निरीक्षण भी किया.

कई मंत्री और नेता रहे मौजूदः इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि विधायकों के लिए बनाए गए आवास आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं. हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द सभी आवास बन जाएं और बाकी विधायकों को भी इसे आवंटित कर दिया जाए. मुख्यमंत्री ने कहा विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से विधायकों के लिए आवास आवंटित होगा, ताकी कोई भी विधायक उस क्षेत्र से आए उसे वो आवास दे दिया जाए. इस उद्घाटन समारोह में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी, उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी के साथ वित्त मंत्री विजय चौधरी, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी भी मौजूद रहे.

"हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द सभी आवास बन जाएं और बाकी विधायकों को भी इसे आवंटित कर दिया जाए. विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से विधायकों के लिए आवास आवंटित होगा, ताकि कोई भी विधायक उस क्षेत्र से आए उसे वो आवास दे दिया जाए"- नीतीश कुमार, सीएम, बिहार

2 तल्ले का है प्रत्येक आवासः विधायकों के लिए बनाया गया आवास 2 तल्ले का है. ग्राउंड फ्लोर में ड्राइंग रूम, डायनिंग रूम, गेस्ट रूम, ऑफिस चेंबर, पिए चेंबर, किचन गार्डन, फ्रंट लॉन, कार पार्किंग की सुविधा है. वहीं, पहली मंजिल पर मास्टर बैडरूम इसके साथ 2 बैडरूम और फैमिली लाउंज बालकोनी, ओपन टेरेस और पूजा रूम की व्यवस्था की गई है. दूसरे मंजिल पर स्टाफ के लिए दो रूम किचन और अन्य सुविधाएं दी गई हैं. सीवरेज डिस्चार्ज को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के द्वारा ट्रीटमेंट के बाद बागवानी के लिए पानी का उपयोग किया जाएगा. भूमिगत जल स्तर बनाए रखने के लिए वर्षा जल संचयन की व्यवस्था की गई है. साथ ही बिजली की खपत कम हो इसके लिए एलइडी स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की गई है.

अभी भी कई आवास पूरा नहींः 243 विधायकों के लिए वीर चंद पटेल पथ पर स्थित इलाके में आवास का निर्माण कराया जा रहा है. उसमें से अभी भी बड़ी संख्या में आवास आधा अधूरा है और उसे पूरा होने में समय लगेगा. बिहार सरकार की ओर से इससे पहले विधान परिषद के 75 सदस्यों के लिए भी आवास का निर्माण कराया गया है. फिलहाल अधिकांश विधायकों के पास आवास नहीं है और उसके कारण जब भी सत्र चलता है तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है लेकिन फिलहाल कई विधायकों को बड़ी राहत मिलेगी.