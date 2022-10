पटना: सीएम नीतीश कुमार के सरकारी आवास में छठ पूजा (Chhath Puja At CM House In Patna) मनाया जा रहा है. इस दौरान मुख्यमंत्री ने अस्ताचलगामी सूर्यदेव को पहला (CM Nitish Kumar Gave First Argya) अर्घ्य दिया है. मिली जानकारी के अनुसार सीएम की भाभी और बहन छठ पूजा का व्रत रखीं है. छठ पूजा को लेकर सीएम हाउस में विशेष तैयारी की गयी थी. प्रांगण में ही बने घाट में सूर्यदेव को अर्घ्य समर्पित किया गया.

