पटना: सोमवार को पटना के फुलावारी शरीफ स्थित महावीर कैंसर संस्थान के पास एक चलती ऑटो पर ताड़ का पेड़ (Tree Fall On Auto In Patna) गिर गया था. जिसमें तीन लोगों की घटनास्थल पर मौत हो गयी थी. जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. इस हादसे में मृत प्रत्येक व्यक्ति को बिहार सरकार की तरफ से पांच-पांच लाख रुपया मुआवजे की तौर पर दिया जाएगा. इसकी घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है. वहीं घायलों को सुमचित इलाज कराने का निर्देश दिया है.

ऐसा हुई थी तीन लोगों की मौत: पटना के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के महावीर कैंसर अस्पताल के पास चलती ऑटो पर तार का पेड़ गिर जाने के कारण तीन लोगों की दर्दनाक मौत (Three Died As Palm Tree Fall On Auto in Patna) हो गयी. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ताड़ का पेड़ अचानक ही टूटकर ऑटो पर जा गिर गया. ऐसे में ऑटो पर सवार कई लोग हादसे के शिकार हो गए. इधर, घटना के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और सड़क जामकर प्रदर्शन करने लगे.

हादसे में चार लोग घायल: जानकारी के मुताबिक ऑटो में सवार लोग मरीज का इलाज कराने पटना आए थे. इसी दौरान फुलवारी शरीफ से अनिसाबाद जाने के क्रम में महावीर कैंसर संस्थान के पास ताड़ का पेड़ ऑटो पर गिर गया. हादसे में दो लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी, जबकि एक शख्स की मौत इलाज के दौरान अस्पताल में हुई है. चार लोग घायल भी हुए हैं, जिनको स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया. फिलहाल उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है.

लोगों ने किया सड़क जाम: हादसे के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और सड़क जामकर प्रदर्शन (Road Accident In Patna) करने लगे. लोगों का आरोप है कि सूचना देने के बाद भी पुलिस कई घंटों तक मौके पर नहीं पहुंची. हादसे के कारण सड़क पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गयी. घटना के थोड़ी देर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो लोगों को शांत कराया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया. फिलहाल दुर्घटनाग्रस्त ऑटो को सड़क से हटाने की कोशिश में जारी है.