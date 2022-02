पटना: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Leader of Opposition Tejashwi Yadav) ने बिहार में जातीय जनगणना (caste census In Bihar) के मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला था. इस पर सीएम (CM Nitish Attack On Tejashwi Yadav On Caste Census) ने कहा कि जातीय जनगणना के लिए तो हम लोगों ने लगातार प्रयास किया है. केंद्र से भी आग्रह किया है. केंद्र सरकार ने कहा कि, राज्य चाहे तो अपना अलग से करवा सकती है. हम लोग ऑल पार्टी मीटिंग कर फैसला लेंगे.

सीएम नीतीश ने कहा कि, जातिगत जनगणना पर हमलोगों की तो आपस में बातचीत हुई है. इन्हीं लोगों को डिसाइड करना है. उसके लिए तो हमलोग मन बनाकर बैठे हुए हैं. हम तो इस मुद्दे पर ऑल पार्टी मीटिंग करेंगे और फैसला लिया जाएगा. अभी आपस में बातचीत तो चल ही रही है. हमने तो कह ही दिया है, केंद्र ने भी कह दिया है कि अगर कोई राज्य जनगणना करना चाहे तो करा सकती है.हमको पता नहीं चलता है कि कोई इस तरह की बात करता है. ऐसी तो कोई बात नहीं है और बीच में तो कोरोना हो गया. हम लोग अब सब चीज ओपेन किए हैं.

"उसी पर तो हमलोग कह रहे हैं कि, बातचीत करके एक पूरा का पूरा तौर तरीका जो भी हमलोग सोच रहे हैं सब कर लेंगे. उसी हिसाब से सबको जानकारी हो जाएगी. किस जात की कितनी आबादी है, क्या है, इसमें सुधार के लिए हमें और क्या करना पड़ेगा, लोगों के विकास और उत्थान के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर विचार किया जाएगा. इससे राज्य को और ज्यादा फायदा होगा. ये किसी की जाति की उपेक्षा नहीं है. सब पर तो बात हुआ ही. सब पार्टी के लोग एक साथ मिलकर गए थे."- नीतीश कुमार, सीएम, बिहार

दरअसल शनिवार को जातीय जनगणना को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Leader of Opposition Tejashwi Yadav) ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने (Tejashwi Yadav Attacked CM Nitish Kumar) पर लिया था. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जातीय जनगणना पर चुप क्यों हैं. उन्होंने कहा था कि अगर केंद्र सरकार नहीं कराएगी, तो बिहार सरकार अपने खर्चे पर कास्ट सेंसस करवाएगी. अब क्या हुआ, क्या यह सब ढोंग था, फिर बैठक करा लीजिए, अब कब होगी बैठक? तेजस्वी ने कहा कि जब वे कुंआरे थे तब बात चली थी कि बैठक होगी, ऑल पार्टी मीटिंग होगी. मेरी शादी हो गयी, हनीमून भी हो गया. अब तक बैठक नहीं हुई. आखिर सीएम क्यों खामोश हैं?

