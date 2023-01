पटनाः भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का एक गाना 'लहंगा लहक जाई' हाल ही में रिलीज हुआ है. जिसमें हरियाणा की फेमस डांसर सपना चौधरी उनकी को एक्ट्रेस के रुप में नजर आईं है. ये गाना रिलीज होते ही बवाल मचा रहा है. एक दिन में ही इसे रिकॉर्डतोड़ व्यूज मिले थे. ये वीडियो सॉन्ग खूब वायरल हो रहा है. इस गाने को पवन सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. जिस पर उनके फैंस भर-भरकर कमेंट कर रहे हैं और साथ ही खेसारी लाल को भी टारगेट कर रहे हैं. इससे पहले खेसारी लाल के फैंस ने भी सोहर मामले को लेकर पवन सिंह पर जमकर निशाना साधा था.

आपको बता दें कि पवन सिंह और खेसारी के बीच का विवाद उनके फैंस तक पहुंच गया है. दोनों के फैंस अपने कलाकार को बड़ा मान रेह हैं. इससे पहले खेसारी के फैंस ने भी पवन सिंह के सोहर वाले बयान पर कमेंट किया था. अब पवन सिंह के फैंस 'लहंगा लहक जाई' गाने को लेकर खेसारी पर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने इस गाने को इंस्टा पर शेयर करते हुए लिखा कि खेसारी त ई रील देख के सदमा में होई'

वहीं दूसरे ने लिखा कि - 'खेसारी यादव ने पवन भईया को कह रहे की पवन भईया अब अंकल जैसे हो गए हैं खेसारी यादव को लगता है कि उनके कहने से पावर स्टार खत्म हो जाएगा. खेसारी यादव को हम एक बात ही कहना चाहते हैं कि पावर स्टार pawan bhaiya की आवाज की दीवाना सरस्वती माता भी हैं'.

पवन के चाहने वाले एक यूजर ने लिखा- 'खेसारी लाल डिपरेशन में बा कि पवन सिंह से आगे कब जाईम लेकिन इ कबो ना हो पाई'. एक यूजर ने लिखा- पावर खतम ना होई, पावर अइजे से शुरू हो ला अईजे से खतम, पावर दूसरा कोई कहां से लाई'. एक अन्य यूजर ने लिखा- 'क्यों पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में The गॉड फादर ऑफ भोजपुरी इंडस्ट्री one and only power star'.

पवन सिंह को खेसारी ने बताया था अंकलः आपके बता दें कि खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बीच विवाद सालों से चला रहा है. दोनों एक दूसरे को अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं और उनके फैंस भी एक दूसरे पर कमेंट रहते हैं. दोनों के बीच ये नया विवाद तब शुरू हुआ, जब खेसारी ने एक इंटरव्यू में कह दिया था कि पर्दे पर पवन सिंह एक्ट्रेस के साथ अंकल की तरह लगते हैं. इस पर पवन सिंह ने उन्हें नवजात बच्चा कहते हुए एक सोहर गीत भी गवा दिया था. जिस पर खेसारी ने पवन सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि ताकत है तो अपने घर में सोहर गवा के दिखाओ.

पवन के फैंस ने खेसारी को दी गालियांः खेसारी के इस कमेंट के बाद पवन सिंह के एक फैंस ने सेशल मीडिया पर आकर खेसारी को खूब भद्दी-भद्दी गालियां दी थीं, जिसे हम आपको दिखा नहीं सकते. बहरहाल भोजपुरी के इन दो बड़े कलाकारों के बीच की लड़ाई अब इनके फैंस की लड़ाई बन गई है. दोनों के गाने और बयान को लेकर उनके फैंस एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोई कसर नहीं छोड़ते. दोनों ही अभिनेता के बीच एक दूसरे को नीचा दिखाने और खुदको बड़ा दिखाने की होड़ मची रहती है.