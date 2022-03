पटनाः उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव के रुझान आने शुरू हो गए हैं. जिसको लेकर बिहार में भी काफी उत्साह दिख रहा है. नई सराकर बनने के लिए चुनाव परिणाम भले ही यूपी में आ रहे हों, लेकिन इसका असर बिहार की राजनीति पर भी पूरी तरह से पड़ने वाला है. यही वजह है कि बिहार में स्ताधारी बीजेपी और विपक्ष अपनी- अपनी जीत (Claim Of Bjp Victory In UP) का दावा कर रहे है. जहां बीजेपी नेता रिपीट करने की बात कह कर होली दिवाली मनाने (Preparations For Celebration Of UP Victory In Bihar) की तैयारी कर रहे हैं तो वहीं राजद और कांग्रेस को नतीजों का इंतजार है.

50 साल तक रहेगी भाजपाः बिहार के बीजेपी नेता यूपी में बीजेपी की जीत के दावे कर रहे हैं और रुझानों को देखकर जश्न की तैयारी भी कर ली है. भाजपा नेता होली और दिवाली दोनों साथ मनाने की तैयारी में हैं. भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा है कि यूपी में योगी बाबा और बुलडोजर बाबा की सरकार बनने जा रही है. अगले 50 साल तक भाजपा को कोई चुनौती देने वाला नहीं होगा. होली के पूर्व हमलोग होली सेलिब्रेट करेंगे.

विपक्ष को नतीजों का इंतजारः वहीं विपक्ष के लोगों को पूरे नतीजे आने का इंजतार है. कांग्रेस नेता अशोक राम ने कहा है कि एग्जिट पोल के बाद आए रुझानों से नतीजे से भाजपा नेता उत्साहित हैं, कई बार नतीजे अप्रत्याशित भी हुए हैं. इसलिए इंतजार करने की जरूरत है. पूरे नतीजे आने दिजीए.



वहीं, राजद के प्रधान महासचिव आलोक मेहता ने कहा है कि अगर गड़बड़ी नहीं हुई तो चुनाव के नतीजे कुछ भी आ सकते हैं. ईवीएम पकड़े जाने के बाद लोगों को संदेह हो रहा है फिर भी सबको आखरी नतीजे का इंतजार करना होगा.

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बिहार भाजपा के लिए भी महत्वपूर्ण है. यूपी चुनाव को फतह करने के लिए बिहार भाजपा की पूरी टीम को यूपी में लगा दिया गया था. अब जब की रूझानों में बीजेपी आगे दिख रही है, तो बिहार के बीजेपी नेताओं में भी काफी उत्साह है और एक साथ होली दिवाली मनाने की बात कर रहे हैं.

