पटना: देश में शिक्षा को रोजगार उन्मुख बनाने के लिए परंपरागत शिक्षा में कई प्रकार के गुणात्मक बदलाव किए जा रहे हैं. इसी क्रम में पटना विश्वविद्यालय ने आगामी नए सत्र 2022-23 (Patna University New Session 2022-23) से स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम के लिए चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम यानी कि सीबीसीएस प्रणाली को लागू (CBCS implemented for graduation in PU) करने का निर्णय लिया है. बताते चलें कि पटना विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर सीबीसीएस प्रणाली पहले से लागू है और इसके गुणात्मक परिणाम को देखते हुए स्नातक स्तर पर भी इस प्रणाली को लागू किया गया है.

स्नातक की पढ़ाई में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू: नए शैक्षणिक सत्र 2022-23 से विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर सीबीसीएस प्रणाली लागू हो, इसके लिए पटना विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी के नेतृत्व में वरीय प्राध्यापकों की कई कमेटियां बनी. कमेटियों के द्वारा स्नातक स्तर पर सीबीसीएस प्रणाली के ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन बनाए गए और इसके साथ ही विश्वविद्यालय के सभी विषयों के प्राध्यापकों के सहयोग से सिलेबस भी तैयार किया गया. सिलेबस इस प्रकार तैयार किया गया है कि स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद छात्रों की शिक्षा रोजगारोन्मुखी हो और छात्रों के आगे की उच्चतर शिक्षा और शोध कार्य के लिए भी यह शिक्षा उपयोगी हो.

छात्रों को मिलेगा फायदा: इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कुलपति गिरीश कुमार चौधरी ने सुझाव दिया कि विविध रोजगारोन्मुखी कंपनियों के प्रबंधकों, शोध अनुसंधान केंद्र के विद्वानों, विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों के बहुमूल्य सुझावों को प्राप्त करने के लिए सभी विषयों के तैयार सिलेबस को पटना विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड किया जाए. विश्वविद्यालय प्रबंधन ने जानकारी दी है कि सभी बहुमूल्य सुझावों को तैयार पाठ्यक्रम में समाहित करने का प्रयास किया जाएगा. ताकि, युवा वर्ग अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकें. सभी विषयों के पाठ्यक्रम को मुख्य पाठ्यक्रम, ऐच्छिक पाठ्यक्रम, कौशल विकास पाठ्यक्रम और इंटर्नशिप प्रोजेक्ट प्रकरण में बांटा गया है.

नैक एक्रिडेशन में मिलेंगे अच्छे परिणाम: अठाईस विद्यालय के डीन प्रोफेसर अनिल कुमार ने बताया कि यूजीसी नैक एक्रीडेशन में समय-समय पर पाठ्यक्रम संशोधन के महत्व का उल्लेख किया गया है. पटना विश्वविद्यालय के इस पाठ्यक्रम संशोधन को नैक एक्रिडेशन में भी अच्छे परिणाम मिलेंगे. पटना विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर कोई 26 विषयों की पढ़ाई होती है. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी का कहना है कि सभी 26 विषयों से जुड़े विद्वानों से उम्मीद की जाती है कि वे पाठ्यक्रम निर्माण में अपना बहुमूल्य सुझाव देंगे. उन्होंने सभी से आग्रह किया है कि 20 जून 2022 तक वे अपने बहुमूल्य सुझाव पटना विश्वविद्यालय के आईटी सेल के ईमेल itcell@pup.ac.in पर भेजें, ताकि उनके सुझावों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सके.

