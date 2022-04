पटनाः राजद की इफ्तार पार्टी में लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान भी शरीक हुए. इस दौरान चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार का पैर छूकर आशीर्वाद लिया (chirag Paswan Took Blessings from Nitish Kumar). इस बारे में खुद उन्होंने कहा कि मैंने आशीर्वाद लिया है. इसके साथ ही चिराग पासवान ने पत्रकारों से बातचीत भी की. उन्होंने कहा कि इस इफ्तार पार्टी (Chirag Paswan Statement on RJD Iftar Party) को सियासी रूप में देखा जाना ठीक नहीं. वहीं उन्होंने नीतीश कुमार के साथ आने के सवाल को सिरे से नकारते हुए कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा.

चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार के पैर छुएः आपको बता दें कि एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए चिराग पासवान ने कहा था कि वे उम्र और रुतबे में मुझसे बड़े हैं. इसलिए मैं उनसे पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहता हूं. राजद की इफ्तार पार्टी में चिराग पासवान ने इस बात को भी पूरा कर दिया. उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के पैर भी छू लिए और आशीर्वाद भी ले लिया. एक तरफ जहां दोनों में विधानसभा चुनाव के दौरान से ही मनमुटाव चल रहा है, वहीं आज जो नजारा लोगों ने देखा, वो बिल्कुल अलग था. इससे पहले चिराग कह चुके हैं कि मैं पर्सनल और प्रोफेशनल रिश्ते को अलग रखता हूं.

पारिवारिक माहौल में हुआ इफ्तारः इफ्तार पार्टी के बाद चिराग पासवान ने पत्रकारों के सवाल पर कहा कि यहां एक पारिवारिक माहौल था. यह कहीं से भी राजनीतिक पार्टी नहीं लगी. इसे सियासी परिपेक्ष्य में नहीं देखा जाना चाहिए. मेरे परिवार और लालू प्रसाद यादव के परिवार में बहुत पुराने और प्रगाढ़ संबंध रहे हैं. अपने पापा के निधन के बाद मैं पहली बार इस घर में आया हूं. पापा के साथ यहां छठ पूजा के अवसर पर आता था. यहां आने के बाद पापा के साथ गुजारी पुरानी बातें याद आ गई. आज लालू प्रसाद यादव को बेल भी मिली है. यह भी खुशी की बात है. सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की बात पर चिराग ने कहा कि मैंने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया है. चुनाव में जदयू, राजद और लोजपा के साथ आने के सवाल पर चिराग कन्नी काट गए और कुछ भी स्पष्ट बोलने से परहेज करते रहे.

