नई दिल्ली/पटना: बिहार में शराबबंदी (Liquor Ban In Bihar) के नाम पर पटना के एक मैरिज हॉल (Police Raid At Wedding Hall In Patna) में दुल्हन के कमरे में घुसने का मामला संसद में उठाया (Chirag Paswan Raised Issue In Lok Sabha) गया. संसद में लोकसभा की कार्यवाही के दौरान लोजपा(रामविलास) के अध्यक्ष व जमुई सांसद चिराग पासवान ने बिहार पुलिस के इस कृत्य को लेकर बिहार सरकार को कटघरे में खड़ा किया. लोकसभा में चिराग ने कहा कि, पटना में पुलिस दुल्हन के कमरे में जब तलाशी के लिए पहुंची, तो उस समय उनके साथ कोई भी महिला पुलिस मौजूद नहीं थी.

शुक्रवार को लोकसभा में चिराग पासवान (Chirag On Liquor Search In Bride Room) ने इस मुद्दे को उठाया. प्रश्नकाल (Chirag Paswan Appealed In Lok Sabha ) के दौरान वे महिलाओं के प्रति अपराध के मुद्दे पर सवाल कर रहे थे. इसी दौरान उन्होंने उक्त घटना की चर्चा करते हुए कहा कि, क्या केंद्र सरकार कोई ऐसी एडवायजरी यहां से जारी कर सकती है, जिससे कि भविष्य में कम से कम ऐसी घटना न हो. उन्होंने कहा कि जिनके जिम्मे कानून की सुरक्षा का जिम्मा है, अगर वो ही उसकी अवहेलना करने लगे तो, आम जनता कहां जाएगी.

लोकसभा में सीएम नीतीश की पुलिस पर चिराग ने उठाए सवाल

"पिछले एक वर्ष में महिलाओं के अपराध के मामले में कमी आई है. लेकिन कमी वाले आंकड़ें भी अपने आप में ये गवाही देते हैं कि अभी भी राज्य के स्तर पर नीति और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कई कार्य करने की जरूरत है. संविधान की सातवीं सूची कानून और पुलिस को अधिकार देती है, लेकिन अगर राज्य के प्रशासन तंत्र द्वारा ही अगर कानून की अवहेलना हो तो चुप नहीं रहा जा सकता."- चिराग पासवान,जमुई सांसद

इस पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जवाब देते हुए कहा कि इस बाबत पहले से ही कानून बने हुए हैं. हम पहले ही निर्भया फंड के तहत सारा प्रावधान कर चुके हैं. जवाब देते हुए उन्होंने पुलिस द्वारा महिलाओं की मदद के लिए किए गए कामों को गिनवाया. हालांकि, उन्होंने आखिर में कहा कि अगर ऐसी बात है तो, पुलिस को संवेदनशील बनाने की जरूरत है.

"बिहार की राजधानी पटना में शराबबंदी कानून के तहत शराब खोजने के लिए पुलिसकर्मी दुल्हन के कमरे में चले गए. यह बताया बहुत जरूरी है कि उस दौरान पुलिस वालों के साथ कोई भी महिला पुलिसकर्मी नहीं थी. क्या केंद्र सरकार ऐसा कोई निर्देश दे सकती है कि, भविष्य में ऐसी घटना न घटे."- चिराग पासवान,जमुई सांसद

बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने शराबबंदी (Prohibition) को लेकर पुलिस को सख्ती बरतने के आदेश दिए हैं. पिछले दिनों पटना पुलिस एक शादी समारोह (Marriage Ceremony In Patna) में शराब ढूंढती (Liquor Investigation In Patna) हुई पहुंची. इस दौरान महिला पुलिस कर्मी (Search Without Female Constable) के बिना ही पुलिस ने एक-एक कमरे की तलाशी ली. हद तो तब हो गई जब महिलाओं के कमरे में भी पुलिस बेधड़क घुस गई थी.

इस घटना के बाद सीएम ने नशा मुक्ति दिवस (Bihar Drug Addiction Day 2021) के मौके पर पटना के ज्ञान भवन के कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि, "जो भी कानून तोड़ेगा, दाएं बाएं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. सबसे ज्यादा गड़बड़ पटना में करता है. पटना में जब सब कंट्रोल हो जाएगा तो बाकी जगह भी कोई हिम्मत नहीं करेगा. अगर पुलिस को शराब होने की जानकारी मिलेगी तो जाएगी नहीं. कमरे में महिला रहेगी तो क्या पुलिस अपना काम नहीं करेगी. अपना काम पुलिस कर रही है तो क्या ये गुनाह है.

