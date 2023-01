पटना: राजधानी पटना में हत्या (Murder In Patna) की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है. यहां एक 10 वर्षीय बच्चे की हत्या गला रेतकर (Child Strangled To death In Patna) कर दी गयी. फुलवारीशरीफ थाना क्षेत्र के मीन्नत कोलनी सेक्टर 3 में बच्चे का शव बरामद किया गया. शव मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गयी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है.

एक दिन से लापता बच्चा: मृतक की पहचान फुलवारी शरीफ के मौला बाग इलाके में नसीम ठेकेदार के घर में किराए में रहने वाले मोहम्मद सोहराब के 10 वर्षीय पुत्र शमीम अख्तर के रूप में की गई है. घटना के संबंध में मृतक के पिता मोहम्मद सोहराब ने बताया कि उनका बेटा नसीम बीते सोमवार की शाम से लापता था. इसी बीच आज मंगलवार को सूचना मिली कि एक बच्चे का शव फुलवारीशरीफ के मीन्नत कोलनी सेक्टर 3 में मिला है. जहां पहुंचकर शव की पहचान की.

"बच्चे का शव मिलने की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था. प्रथम दृष्टया मामला हत्या प्रतीत हो रहा है. अज्ञात बदमाशों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान की जा रही है. जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा" - सफीर आलम, थानाध्यक्ष, फुलवारी शरीफ

गला रेतकर की गयी हत्या: शव मिलने की सूचना मिलते ही फुलवारीशरीफ थानाध्यक्ष सफीर आलम अपने पूरे दलबल के साथ घटनास्थल पहुंच गए. इसके बाद पुलिस ने बच्चे का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एम्स भेजा गया. मृत बच्चे के गले पर धारदार हथियार से रेतने का निशान मिला है. घटनास्थल पर लगे हुए सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है. पोस्टमार्टम के बाद बच्चे का शव उसके परिजनों को सौंप दिया गया. फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है.