पटना: बिहार के पटना में महिला एवम बाल विकास निगम सरकारी क्षेत्र में कार्यरत उन महिलाओं को सम्मानित (70 women will be honored in Patna) करेगा. जिन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है. निगम ऐसी महिलाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बड़ा आयोजन करने जा रहा है. महिला एवं बाल विकास निगम 31 मार्च को राजधानी के एक होटल में करीब 70 महिलाओं को सम्मानित करेगा.

ये भी पढ़ें: Patna News: पद्मश्री से सम्मानित महिला कलाकारों की कलाकृतियों की लगी प्रदर्शनी, देखकर अभिभूत हो रहे लोग

20 महिला अभ्यर्थियों को भी सम्मानित किया जायेगा: उत्कृष्ट कार्य करने वाली इन महिला कर्मियों को विकास आयुक्त, बिहार एवं अन्य अतिथियों के द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिह्न देकर सम्मानित किया जाएगा. इस विशेष आयोजन में निगम द्वारा बीपीएससी की 67वीं प्रारंभिक परीक्षा में उर्तीण 937 महिला अभ्यर्थियों में से 20 महिला अभ्यर्थियों को भी सम्मानित किया जायेगा.

50 हजार रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है: इन महिलाओं को सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि योजना अंतर्गत 50 हजार रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है. कार्यक्रम के दौरान निगम द्वारा बच्चों के लिए शुरू की गई पत्रिका गुल्लक- ज्ञान का पिटारा का विमोचन भी किया जायेगा. महिला एवं बाल विकास निगम की तरफ से इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन पहली बार किया जा रहा है. कार्यक्रम का उद्देश्य महिला कर्मियों के आत्मविश्वास में बढ़ावा के साथ ही उनको सशक्त बनाना और बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करने का है.

मांगी गई थी जानकारी: सरकारी विभागों, निकायों में कार्यरत महिला पदाधिकारियों एवं कर्मियों को जिन्होंने अपने कार्यक्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए हैं. जिनका उल्लेखनीय योगदान रहा है. उन्हें पुरस्कृत किया जायेगा. इन सभी महिला पदाधिकारियों, कर्मचारियों को विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव जिले के जिला पदाधिकारियों एवं आरक्षी अधीक्षकों द्वारा नामित किया गया है.