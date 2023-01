पटनाः बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर एक अणे मार्ग पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा. सीएम को बधाई देने वालों में मुख्य सचिव आमीर सुबहानी और डीजीपी आरएस भट्टी के साथ कई विभागों के वरीय अधिकारी सीएम आवास पर पहुंचे और उन्हें नव वर्ष (Chief Secretary and DGP wishes new year to CM) की बधाई दी. पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों ने भी सीएम आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री को नए साल की शुभकामनाएं और बुके भेंट की.

सीएम को बुके देकर नए साल की शुभकामना देते मुख्य सचिव

आपदा प्रबंधन के कैलेंडर का लोकार्पणः इसके अलावा में नव वर्ष के मौके पर मुख्यमंत्री ने बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कैलेंडर और टेबल कैलेंडर का लोकार्पण भी किया. कैलेंडर लोकार्पण के मौके पर विभाग के कई पदाधिकारी और अन्य मौजूद थे. अधिकारियों के अलावा कई सारे नेता भी नीतीश कुमार को नववर्ष की शुभकामना देने पहुंचे थे. सीएम ने सभी से मिलकर उनका अभिवादन स्वीकार किया और सभी को शुभकामनाएं दी. इस अवसर पर काफी लोग सीएम आवास पर जमा हुए थे.



सीएम को बुके देकर नए साल की शुभकामना देते डीजीपी

आम लोगों का भी लगा रहा तांताः पटना में नया साल का जश्न (new year celebration in patna) पूरे जोर शोर से मनाया जा रहा है. रविवार को नए साल के मौके पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लोगों ने बधाई (Happy New year CM Nitish Kumar) दी. बिहार के कई जिलों से पहुंचे नेता, कार्यकर्ता और जनता ने सीएम को बधाई दी. जनता मुख्यमंत्री के लिए गुलाब के साथ साथ गुलदस्ता और मिठाई भी लाए. लोगों की भीड़ को लेकर मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है. जांच-पड़ताल के बाद मुख्यमंत्री आवास के अंदर लोगों को जाने दिया जा रहा है.