पटना: लोक आस्था का महापर्व छठ (Chhath Puja 2022) को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैे. इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Chief Minister Nitish Kumar) भी शनिवार को गंगा घाटों का जायजा लिया. जिसके बाद नीतीश कुमार ने गंगा के बढ़ते जलस्तर को लेकर कई निर्देश (instructions given by nitish kumar) भी दिए. हालांकि इस दौरान मीडियाकर्मी को न्यूज कवरेज (Media personnel in Patna stopped by administration) करने से प्रसाशन के द्वारा रोका गया.

ये भी पढ़ें- पटना में गंगा के जलस्तर में तेजी से वृद्धि, डेंजर लेवल को छूने से महज 5 सेंटीमीटर दूर

मुख्यमंत्री ने लिया गंगा घाटों का जायजा: छठपूजा से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नासरीगंज से जहाज के द्वारा भद्र घाट पहुंचे. जहां उन्होंने गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखा. साथ ही अपने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश जारी किए. गौरतलब है कि हर साल की तरह इस साल भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी विभाग के प्रधान सचिव, जिलाधिकारी समेत कई मंत्रियों के साथ छठ पूजा की सफलता के लिए घाटों का निरीक्षण किया.

प्रशासन ने मीडियाकर्मी को रोका: सभी विभाग के प्रधानसचिव, जिलाधिकारी, समेत कई मंत्रियो के साथ घाटों का निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री ने मीडिया को कोई बयान नहीं दिया. न्यूज़ कवरेज करने गए मीडियाकर्मियों को जिला प्रशासन के द्वारा न्यूज़ कवरेज करने से रोका गया. बताया जा रहा है कि निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री वोट से उतर कर चुपचाप गाड़ी में बैठ कर अपने आवास के लिए निकल पड़े

ये भी पढ़ें- Chhath Puja 2022: CM नीतीश कुमार आज गंगा घाटों का करेंगे निरीक्षण