पटना: गुरुवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Bihar Chief Minister Nitish Kumar) ने नेहरूपथ स्थित दरगाह हजरत शाह जलाल शहीद रहमतुल्लाह अलेह के मजार पर हाजिरी दी. इस दौरान मुख्यमंत्री ने मजार पर चादर चढ़ाकर (Chief Minister offered a sheet to tomb) राज्य की शांति और समृद्धि के लिए दुआ मांगी.

राज्य की सुख-शांति के लिए मांगी दुआ: इस अवसर पर इमाम मोहम्मद अहमतुल्लाह रहमानी ने मुख्यमंत्री को राज्य की सुख-शांति एवं समृद्धि के लिए दुआ (Dua for happiness peace and prosperity of Bihar) करवाया. जिसके बाद मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों के बीच आपसी मेल-जोल, भाईचारा और सद्भाव के रिश्तों को मजबूत किए जाने की दुआ मांगी. मुख्यमंत्री के दरगाह पहुंचने पर प्रबंधन समिति की तरफ से अंगवस्त्र और फूलों का गुलदश्ता भेंट कर स्वागत किया गया.

मौके पर मौजूद रहे कई मंत्री: इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी (construction minister ashok chaudhary), अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मो. जमा खान (Minority Welfare Minister Mohd Jama Khan), बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मो. इरशादुल्लाह (Bihar Sunni Waqf Board Chairman Mohd. ershadullah), मजार शरीफ के सचिव मो. अजीम, जिलाधिकारी चन्द्रशेखर सिंह (District Magistrate Chandrashekhar Singh) सहित बड़ी संख्या में सामाजिक, राजनीतिक कार्यकर्ता मौके पर उपस्थित रहे.

