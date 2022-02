पटना: राजधानी पटना के मसौढ़ी प्रखंड में दिव्यांगों का सर्टिफिकेट रिन्यूअल नहीं (Certificate Renewal Of Disabled In Masaurhi) होने से कई दिव्यांग परेशान और (Disabled Upset In Masaurhi For Certificate) हताश हैं. इस वजह से उन्हें कई तरह के सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है. साथ ही सर्टिफिकेट रिन्यूअल के लिए दिव्यांगों को अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं. बैसाखी का सहारा लेकर चलने वाले दिव्यांगों को सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं होने की वजह से ट्राई साइकिल लेने में परेशानी हो रही है. इन दिनों सरकारी स्तर पर बुनियाद केंद्र में ट्राई साइकिल का वितरण (Tricycle Distribution In Masaurhi) किया जा रहा है.

दरअसल, मसौढ़ी के दर्जनों ऐसे दिव्यांग हैं जिनका प्रमाण पत्र रिन्यूअल नहीं हो पाया है. जिसके कारण उन्हें ट्राई साइकिल नहीं मिल रही है, मलिकाना मोहल्ले के दिव्यांग सोनू कुमार ने बताया कि, लगातार सरकारी अस्पतालों के चक्कर काटने को मजबूर हैं लेकिन अभी तक हम सभी का सर्टिफिकेट रिन्यूअल नहीं हो पाया है. अस्पताल प्रशासन के द्वारा बताया जा रहा है कि पिछले कोरोना काल से ही उन सबका पोर्टल बंद कर दिया गया है, जिससे सर्टिफिकेट रिन्यूअल होने में परेशानी हो रही है. ऐसे में सरकार की ओर से कई योजनाओं का लाभ इन सभी दिव्यांगजनों को नहीं मिल पा रहा है. वहीं अस्पताल के इंचार्ज जयप्रकाश ने कहा कि, पिछले 4 महीने से कोड नहीं आया और पासवर्ड नहीं मिला है. जिससे दिव्यांगजनों का सर्टिफिकेट रिन्यूअल नहीं हो पा रहा है.







वहीं, दिव्यांग जिनका सर्टिफिकेट रिन्यूअल नहीं हो पा रहा वो अस्पतालों के चक्कर काटने को मजबूर हैं. सरकारी योजानओं का लाभ नहीं मिलने से हताश और परेशान हैं. सरकारी स्तर पर बुनियाद केंद्र पर ट्राई साइकिल का वितरण किया जा रहा है, लेकिन सर्टिफिकेट रिन्यूअल नहीं होने के कारण सभी दिव्यांगों इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहे हैं. अस्पताल प्रशासन की मानें तो पिछले कोरोना काल से ही दिव्यांगजन का पोर्टल बंद पड़ा है. हालांकि, विभाग को इस बारे में लगातार पत्र भेजा जा रहा है और दिव्यांगों को जल्द सर्टिफिकेट रिन्यूअल का आश्वासन दिया गया है.



