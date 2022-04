हाजीपुर: पटना जिले के नजदीक हाजीपुर में बाबा साहब भीम राव अंबेडकर की जयंती( Bhim Rao Ambedkar Jayanti) मनाई गई. बाबा साहब की जयंती पर अद्भुत सा नजारा देखने को मिला. हर घर में पूरे लाइट को बंद कर दिया गया. स्थानीय लोगों के द्वारा 4000 से ज्यादा दीये जलाकर सड़क पर बाबा साहब की जयंती मनाई गयी. नीले रंग की रोशनी से जगमग सड़कों पर गाड़ियों का परिचालन हो रहा था. लोगों ने इस दौरान खूब पटाखे (Cracked Crackers On Ambedkar Jayanti In Hajipur) भी फोड़े.



बाबा साहेब आंबेडकर की जयंती पर धूम- बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती धूमधाम से मनाई गई. इस अवसर पर शहर के विभिन्न जगहों पर कई तरह के कार्यक्रम (Programme On Ambedkar Jayanti In Hajipur) किए गए. वहीं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर हाजीपुर के वार्ड नंबर एक और दो की सड़कों पर अद्भुत नजारा देखने को मिला. सड़क के दोनों किनारे लगभग 4000 से ज्यादा दीए जलाए गए थे. सड़क के किनारे तमाम घरों की लाइट बंद कर दी गई थी. जिससे सड़क किनारे की रोशनी में ही लोगों का आना जाना हो रहा था. दो सड़कों को जोड़ने वाली जगह पर लोग इकट्ठा होकर पटाखे फोड़ रहे थे.

बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती को स्थानीय लोगों ने दीपावली की तरह मनाया. इस अवसर पर मौजूद स्थानीय हरेंद्र कुमार ने बताया कि बाबा साहेब की जयंती के अवसर पर वार्ड नंबर एक और वार्ड नंबर दो के सभी लोगों ने मिलकर धूमधाम से मनाया गया. सड़क के दोनों किनारे दीये जलाकर बाबा साहब को नमन (Salute To Baba Saheb Lighting Diyas) किया गया. हरेंद्र कुमार के अनुसार बाबा साहब की सोच को जिंदा रखने के लिए सभी लोग हर वर्ष उनकी जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन करेंगे. जिसके तहत इस वर्ष दीपोत्सव का कार्यक्रम( Programme Of Deepotsav In Ambedkar jayanti) रखा गया.





बाबा साहेब के विचार- आपको बताते चलें कि संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर (Constitution Maker Babasaheb Bhimrao Ambedkar) शिक्षित समाज चाहते थे. हर वर्ग, हर तबका पूर्णत: शिक्षित रहे. बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सोच सबका साथ सबका विकास था. जाहिर है ऐसे व्यक्तित्व के जयंती पर दीये से रोशनी फैलाकर शिक्षित समाज बनाने के संकल्प को दोहराया गया. क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र माध्यम जिसके तहत तमाम तरह की बुराइयों पर विजय प्राप्त की जा सकती है.

