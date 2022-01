पटना: राजधानी पटना और सोनपुर को जोड़ने वाले जेपी सेतु पुल पर लगे सीसीटीवी कैमरों की चोरी हो गई है. आम लोगों की सुरक्षा के लिए लगे सीसीटीवी कैमरे (CCTV in Patna) अब खुद ही सुरक्षित नहीं है. साल 2016 में तत्कालीन उप मुख्यमंत्री और पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव ने इस पुल (JP Setu built between Patna and Sonpur) का उद्घाटन किया था, जिसके बाद गांधी सेतु पुल पर भार कम हो गया. सोनपुर-हाजीपुर-छपरा जाने के लिए लोग इस पुल का इस्तेमाल करने लगे.

सीसीटीवी कैमरे या यूं कहे कि तीसरी आंख के माध्यम से क्राइम के साथ-साथ एक्सीडेंट और पुलिस की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत जेपी सेतु पुल पर 10 कैमरे लगाए गए थे, जिसमें से आठ केंद्रों की चोरी हो गई है और अब महज दो कैमरे ही बचे हुए हैं, वह भी काम नहीं कर रहे हैं. हालांकि, जेपी सेतु पुल पर बचे दो कैमरों को भी चुराने की कोशिश चोरों ने की, जिसके कारण उनका तार कटा हुआ है, लेकिन वो इसे चोरी करने में कामयाब नहीं हो सके.

जेपी सेतु पुल पर लगे सीसीटीवी कैमरों की चोरी

जेपी सेतु पुल पर लगे कैमरे की चोरी होने और नहीं काम करने को लेकर आम इंसान खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं. इस पुल से डेली सफर करने वाले आम लोगों की मानें तो क्राइम के साथ-साथ अगर किसी वाहन द्वारा एक्सीडेंट की घटना घटित होती है, तो सीसीटीवी के माध्यम से वह अपराधी या संबंधित व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता था. जब से सीसीटीवी कैमरे खराब हुए हैं या चोरी हुई है, तब से वह खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं.

