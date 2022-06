पटना: राजधानी पटना के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के काली मंदिर रोड में मंगलवार की शाम अपराधियों ने बीजेपी के पूर्व विधायक चितरंजन शर्मा के दो भाइयों को गोलियों से भून दिया था. जिसमें पूर्व विधायक के एक भाई की मौत (Former BJP MLA Brother Shot Dead In Patna) घटना स्थल पर ही हो गई. जबकि, दूसरे भाई की मौत एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई. घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और एक नामजद अपराधी को गिरफ्तार किया (Youth Arrested In Former MLA Brother Murder Case) है. वहीं अब इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया (CCTV Footage of Patna Double Murder Case) है.

दोहरे हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज आया सामने: पत्रकार नगर थाना क्षेत्र में हुए दोहरे हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिली है. फुटेज में स्पष्ट दिख रहा है कि एक बाइक पर बैठे दो अपराधी तेजी से आकर रुकते हैं और बीजेपी के पूर्व विधायक चितरंजन शर्मा के भाई गौतम और शंभू पर गोली चला दी. गोली जाकर चितरंजन शर्मा के भाई गौतम को जाकर लगी और वह सड़क पर गिर गये. इसी दौरान अपराधियों के द्वारा की जा रही फायरिंग से बचने के लिए भाग रहे शंभू को भी अपराधियों ने गोली मार दी.

अपराधियों ने दौड़ा कर मारी गोली: सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि घायल अवस्था में गौतम इन अपराधियों को पकड़ने के लिए बाइक की ओर लपकता है. इस दौरान गौतम अपराधियों के बाइक के आगे गिर जाता है. वहीं, इस दौरान अपराधियों को पकड़ने की फिराक में रहे गौतम के भाई शंभू को भी अपराधी गोली मार देता है. दोनों भाइयों को गोली मारने के बाद मौके पर मौजूद अपराधियों ने एक बार फिर से दोनों के करीब जाकर दोनों के सिर पर फायर कर उन्हें मौत के घाट सुला देता है.

दोहरे हत्याकांड मामले में युवक गिरफ्तार: दरअसल, मंगलवार की शाम पत्रकार नगर थाने से महज कुछ दूरी पर ही अपराधियों ने बीजेपी के पूर्व विधायक चितरंजन शर्मा के दोनों भाइयों पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार शुरू कर दी. इस दौरान अपराधियों द्वारा चलायी जा रही गोली के शिकार हुए चितरंजन के भाई बीच सड़क पर गिरकर काफी देर तक छटपटाते रहे और एक की मौत हो गई. अपराधी फायरिंग के बाद मौके से फरार हो गया. हालांकि, घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आनन-फानन में दोनों युवकों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया. जहां शंभू नाम के युवक की मौत हो गई. वहीं, गंभीर रूप से जख्मी गौतम कुमार की मौत इलाज के दौरान अस्पताल में हो गई.

अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी जारी: दोहरे हत्याकांड मामले में गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए पत्रकार नगर थाना प्रभारी मनोरंजन भारती ने बताया कि घटना स्थल के पास लगे सीसीटीवी के फूटेज देखे जाने के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. बताया कि सीसीटीवी विजुअल में साफ तौर से दिख रहा है कि बाइक सवार दो अपराधी चितरंजन शर्मा के दोनों भाइयों को घेरकर गोली मार देते हैं. और फरार हो जाते हैं. फिलहाल इस मामले में परिवार की ओर से दिए गए नेम्ड एफआईआर के आधार पर एक युवक को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार युवक से पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है. वहीं घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों की गिरफ्तार को लेकर लगातार छापेमारी जारी है.

"कल जो दो लोगों को गोली मारी गई थी. उसमें आधुनिक अनुसंधान में हमलोगों ने सीसीटीवी फूटेज में देखा है कि वो बाइक से आए हैं और गोली चलाए हैं. इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है और एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है. अबतक की जांच में लग रहा है कि दोनों के बीच पहले से कुछ चल रहा है. जिसकी जांच की जा रही है."- मनोरंजन भारती, पत्रकार नगर थाना प्रभारी

