पटना: पटना के राजीव नगर में नाले में गिरकर बच्चे की मौत (Child Died In Patna After Falling In Drain) पर जमकर बवाल हुआ था. इस मामले में पटना नगर निगम पर लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे थे. पटना नगर निगम ने साफ किया है कि आरोप पूरी तरह से गलत है. सीसीटीवी को आधार (cctv footage found of child death in patna) बनाकर पटना नगर निगम ने अपनी बात रखी है.

''सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से घटना की जानकारी सामने आई है जिसमें यह स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है कि बच्चे को किसी दूसरे बच्चे के द्वारा नाले में फेंका गया है. इसकी सघन जांच की आवश्यकता है. घटना की जानकारी के साक्ष्य पटना नगर निगम के पास सुरक्षित है. यह आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है. ऐसे में इस प्रकार की किसी घटना पर सत्यता जाने बिना पटना नगर निगम पर आरोप लगाना यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है.'' - पटना नगर निगम प्रशासन

दिन-रात कर्मचारी करते हैं काम : पटना नगर निगम द्वारा दीपावली छठ एवं कार्तिक पूर्णिमा पर आम जनों की सुविधाओं एवं सहूलियत को ध्यान में रखते हुए तत्परता से कार्य किया गया है और सफलतापूर्वक सभी त्यौहार की व्यवस्था की गई. पटना नगर निगम के पदाधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा दिन-रात अग्रसर होकर पटना वासियों की समस्याओं को दूर किया जाता है. पटना नगर निगम द्वारा मैनहोल एवं कैचपीट की लगातार मरम्मत की जा रही है. इसके लिए विशेष कार्य योजना बनाकर शत-प्रतिशत कार्य सुनिश्चित किया जा रहा है. जिसके कारण इस तरह की घटनाएं ना हो सभी कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा इसकी जांच की जाती है एवं नगर आयुक्त और मुख्यालय स्तर पर समय-समय पर सभी कार्यों की समीक्षा भी की जाती है.

नाले में गिरने से बच्चे की हुई थी मौत : गौरतलब है कि राजधानी पटना के राजीव नगर मोहल्ले में खेलने के दौरान खुले नाले में गिरने से 4 साल के बच्चे की मौत हो गई थी. मामला राजीव नगर थाना (Rajeev Nagar Police Station) क्षेत्र के राजीव नगर रोड संख्या 23 का है. बच्चे की मौत से आक्रोशित से स्थानीय लोगों आगजनी करते हुए सड़क जाम कर हंगाम (Protest Against Child Death In Patna) कर रहे थे. हंगाम के दौरान खुले नाले को बंद करने और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे. मामले की जानकारी मिलते ही राजीव नगर सहित कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले को किसी तरह शांत कराया था.