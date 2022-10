मसौढ़ी: बिहार के पटना से सटे मसौढ़ी में मवेशी चोरों (Crime In Patna) के हौसले बुंलद हैं. थाना क्षेत्र के केवटा गांव से चार मवेशियों की चोरी कर (Cattle Theft From Four Houses In Masaurhi) ली गई. ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार केवटा गांव निवासी अशोक रविदास रोज की भांति गुरूवार की रात मवेशियों को खाना खिलाकर घर में बांध दिए थे. जिसके बाद वो सोने चले गए थे. आधी रात को लगभग दो बजे अचानक उनकी नींद खुली तो उन्होंने पाया कि उनका मवेशी घर में नही था.

मसौढ़ी में मवेशियों की चोरी : मवेशी को घर मे ना पा कर बाकी के परिजनों को उठा कर जब उन्होंने अपने मवेशियों की खोजबीन शुरू की तो पता चला की उसी रात गांव के ही संजीत कुमार, सिद्धनाथ सिंह और सोनू कुमार के भी मवेशी घर से गायब हैं. सभी को समझते देर ना लगी कि अज्ञात चोरों द्वारा इन सभी के घर में मवेशियों की चोरी कर ली गई है.

चार घरों से मवेशियों की चोरी : काफी खोजबीन के बाद भी जब सभी लोगों के मवेशी नहीं मिले तो सभी ने इस संदर्भ में मसौढ़ी थाना में अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है. पूरे मामले में मसौढ़ी थाना अध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि मवेशियों की चोरी की शिकायत उन्हें पीड़ित पक्ष के द्वारा मिली है. जल्द ही मामले की जांच कर चोरों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी.