पटना: बिहार (Road Accident In Bihar) की राजधानी पटना के नागेश्वर कॉलोनी से सड़क हादसे का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है. कार से हुई टक्कर में बाइक सवार घायल शख्स ने अस्पताल पहुंचाने को कहा तो कार सवार ने गाड़ी बढ़ा दी. अधेड़ शख्स कुछ दूर तक घसीटता (Car Hit Bike Then Dragged Biker In Patna) चला गया. इस बीच कार चालक मौके से भाग निकला.

कार चालक ने बाइक सवार को मारी टक्कर: बताया जाता है कि राजधानी पटना के नागेश्वर कॉलोनी चौराहे के पास एक कार चालक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी. जिसके बाद बाइक चला रहा शख्स नीचे गिर गया. उसको काफी चोट लग गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि वह उठकर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था. बहुत मुश्किल से कार चला रहे ड्राइवर के पास पहुंचा और कार सवार को उसे अस्पताल पहुंचाने के लिए कहा. लेकिन कार सवार ने बाइक सवार की मदद करने के बजाय उसे करीब 100 मीटर तक घसीटा और मदद करने के बजाय मौके से कार लेकर फरार हो गया.

स्थानीय लोगों ने अस्पताल में कराया भर्ती: इस दौरान घायल व्यक्ति कार के साथ सड़क पर घिसटता चला गया और कुछ दूर जाकर गिरकर बेहोश हो गया. मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ लग गई. आसपास खड़े लोगों ने अधेड़ शख्स पर पानी डाला और उसे उठाने की कोशिश की. लेकिन तबीयत बिगड़ने पर उसे नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया. इस पूरे हादसे का आसपास के लोगों ने वीडियो बना लिया, जो अब वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कार सवार ने घायल शख्स को किस तरह गाड़ी से घसीटा और मौके से भाग रहा है.

