पटना: BTET और CTET पास अभ्यर्थियों (CTET Teachers Protest In Patna) ने सोमवार को पटना में एक बार फिर से प्रदर्शन शुरू कर दिया है. अभ्यर्थियों (BTET Teachers Protest In Patna) का कहना है कि उन्होंने पात्रता परीक्षा पास की और अब डिग्री भी ले ली है लेकिन फिर भी सरकार उन्हें बहाल ( Teacher Recruitment In Bihar) नहीं कर रही है. अभ्यर्थियों की मांग है कि शिक्षकों की प्राथमिक बहाली को लेकर जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी किया जाए.

पटना में विरोध प्रदर्शन: वहीं बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर (Education Minister Chandrashekhar) ने अभ्यर्थियों से अपील करते हुए कहा है कि नई सरकार पर भरोसा करें और कुछ समय दें. सभी नियोजन प्रक्रिया पूरी होगी. आंदोलनरत अभ्यर्थियों का कहना है कि हमने पात्रता परीक्षा पास की है. इसके लिए जो भी डिग्री चाहिए थी, हमने सब प्राप्त कर ली. इसके बावजूद हमें लगातार आश्वासन ही दिया जा रहा है.

शिक्षा मंत्री की अपील: शिक्षा मंत्री ने इससे पहले भी कहा था "बिहार में 90% प्राथमिक विद्यालय, और 90% उच्च शिक्षा संस्थान में 25 से 30% भी वर्ग का संचालन सही से नहीं हो रहा है, जो चिंता का विषय है. 33 साल बाद किसी शिक्षक को इस पद पर आने की मौका मिला है. सभी वर्ग को समुचित तरीके से संचालन करें ताकि बिहार के बच्चों का भविष्य उज्जवल बन सके. शिक्षक वर्ग का संचालन ठीक से करें तो हम उनकी मांगों और समस्याओं को दूर करने की काम करेंगे."

नियुक्ति में देरी से नाराजगी: वहीं, सूत्रों के मुताबिक प्रस्तावित सातवें चरण में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में 83 हजार 277 से अधिक रिक्तियां हैं. इनमें सबसे अधिक 49 हजार 361 रिक्तियां 6421 उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए होंगी. माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में नियुक्तियों के लिए नियमावली तैयार की जा रही है. माध्यमिक स्कूलों में 33 हजार 916 पद रिक्त हैं. 5425 माध्यमिक स्कूलों में प्रति स्कूल छह-छह शिक्षकों की नियुक्ति की जानी हैं. ये शिक्षक हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान के होंगे. साथ ही उर्दू ,संस्कृत आदि के लिए 5791 और कंप्यूटर शिक्षक के लिए एक हजार पदों पर नियुक्त होनी है. लेकिन विभाग ने अभी इसकी तारीख तय नहीं की है, जिसका छात्रों को बेसब्री से इंतजार है और इनका कहना के सरकार बेवजह नियुक्ती में देर कर रही है.

