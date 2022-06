पटना: 28 जून को होने वाले आंदोलन से ठीक पहले ही रविवार देर रात को बिहार कर्मचारी चयन आयोग (Bihar Staff Selection Commission) ने 2014 की बहाली प्रथम इंटर स्तरीय का मेरिट लिस्ट (Bihar First Inter Level Exam Result) यानी फाइनल रिजल्ट प्रकाशित (BSSC Result) कर दिया. इससे हजारों छात्र- छात्राओं का आठ साल से चला आ रहा वनवास समाप्त हो गया. कुल 11329 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है.

8 साल बाद आया रिजल्ट: इस बहाली को पूरा करवाने के लिए शुरूआत से ही अभ्यर्थियों के लिए आवाज बुलंद करने वाले एवं आंदोलन करने वाले राष्ट्रीय छात्र एकता मंच के अध्यक्ष छात्र नेता दिलीप कुमार ने इस बहाली के पूरा होने पर खुशी जाहिर की है. उन्होंने कहा कि हजारों स्टूडेंट्स को न्याय मिला है. साथ ही उन्होंने इस बहाली के लिए आवाज बुलंद करने वाले सभी मीडिया बंधुओं को धन्यवाद दिया है.

"इस बहाली को पूरा करवाने के लिए एवं छात्र हित के अन्य मुद्दों को लेकर होने वाले छात्र आंदोलन को अपने स्तर से मीडिया मे जगह देने के लिए आपको विशेष रूप से बहुत-बहुत धन्यवाद. आखिरकार हजारों स्टूडेंट्स को न्याय मिल गया है."- दिलीप कुमार,छात्र नेता, राष्ट्रीय छात्र एकता मंच

2014 के अभ्यर्थियों का 2022 में इंतजार हुआ खत्म: बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा साल 2014 में विभिन्न विभागों के लिए 13120 पदों के लिए प्रथम इंटर स्तरीय बहाली निकाली गई थी, लेकिन यह बहाली प्रक्रिया 8 वर्षों बाद भी लंबित थी. फाइनल रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया था, ना ही इस वैकेंसी के आलोक में विभागों में नियुक्ति हुई है. ऐसे में इस वैकेंसी में शामिल होने वाले आक्रोशित छात्रों ने (Student Protest Will Be At Bihar SSC Office) 28 जून को बिहार एसएससी कार्यालय का घेराव करने की घोषणा की थी लेकिन उससे पहले ही रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया.

2017 में हुई थी पीटी परीक्षाः दरअसल 2014 में जब बिहार एसएससी ने 13120 पदों के लिए वैकेंसी निकाली थी तब वैकेंसी निकलने के ढाई वर्ष बाद साल 2017 में इसकी पीटी परीक्षा हुई थी. इस परीक्षा में क्वेश्चन पेपर वायरल हो गया और पेपर लिक के कारण परीक्षा रद्द हो गई. आयोग के तत्कालीन सचिव परमेश्वर राम और सुधीर कुमार जैसे कई लोगों को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया था और फिर दोबारा 2018 में पीटी की परीक्षा आयोजित की गई. इसके बाद फिर डेढ़ वर्षो बाद छात्रों के आंदोलन के बाद पीटी परीक्षा का रिजल्ट साल 2020 के जनवरी में जारी हुआ और फिर 25 दिसंबर 2020 को मुख्य परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें 63000 परीक्षार्थी शामिल हुए.





25 फरवरी 2021 को आया था मेंस का रिजल्टः बिहार एसएससी के 1320 पदों के लिए 2014 में निकली वैकेंसी के मेंस परीक्षा का रिजल्ट 25 फरवरी 2021 को आया और इसमें 52000 परीक्षार्थियों को सफल घोषित किया गया. इसके बाद 13 जुलाई से 13 अगस्त 2021 के बीच टंकण, आशुलिपि और शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की गई. फिर 19 सितंबर 2021 को 1218 नए अभ्यर्थियों को फिर से पीटी का रिजल्ट जारी किया और इन लोगों के लिए 18 अक्टूबर को मुख्य परीक्षा आयोजित किया गया, जिसका 23 अक्टूबर 2021 को रिजल्ट प्रकाशित हुआ जिसमें 727 अभ्यर्थी सफल हुए. इन लोगों का 15 दिसंबर से 25 दिसंबर 2021 तक काउंसलिंग और शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की गई. जिसके बाद नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेशन के मुद्दे पर पटना हाईकोर्ट में जो पहले से केस चल रहा था उसे, पेटीशनर ने वापस ले लिया और सरकार ने न्यू नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट को मान्य करते हुए 2013-14 के आय के आधार पर न्यू नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट वाले अभ्यर्थियों के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग को नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनाने का निर्देश दिया.

2014 में निकाली गई थी इंटर स्तरीय वैकेंसीः 14 जून तक ऐसे अभ्यर्थियों का नंन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने और 20 जून तक आयोग को स्पीड पोस्ट करने का समय दिया गया. जिसके बाद अब हजारों परीक्षार्थी फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे. इसी रिजल्ट की मांग को लेकर के 28 जून को अभ्यर्थी बिहार एसएससी कार्यालय का घेराव करने वाले थे.