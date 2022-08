पटना: बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (BSRTC Started Bus Service From Patna) ने अपने यात्रियों के लिए एक नई सुविधा की शुरुआत की है. परिवहन निगम द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पटना से गोपालगंज ( Bus Service From Patna To Gopalganj ) के लिए दो बसों की शुरुआत कर दी गई है. इससे यात्री आसानी से अपना सफर तय कर सकेंगे. दो बसों के होने से यात्रियों को पटना जाने में ज्यादा सुविधा भी होगी.

पढ़ें- भागलपुर क्षेत्र के सभी दार्शनिक और धार्मिक स्थलों के लिए चलेंगी अब CNG बसें, ऐसा होगा सफर

पटना से गोपालगंज के लिए दो बसें शुरू: विभाग द्वारा मिली जानकारी के अनुसार गोपालगंज से पटना के लिए दो बसें शुरू की गई हैं. यह दोनों ही बसें पटना से अलग-अलग टाइम पर खुलेंगी. बसें तकरीबन 6 घंटे में गोपालगंज पहुंच जाएंगी. विभाग के द्वारा बताया गया है कि पटना गांधी मैदान बस स्टैंड से पहली बस सुबह 6:20 बजे खुलेगी. बस दिन में लगभग 12:10 बजे के करीब गोपालगंज पहुंचेगी. वहीं दूसरी बस सुबह 10:35 बजे खुलेगी जो कि 3:35 बजे के करीब गोपालगंज पहुंच जाएगी.

यात्रियों को चुकाना होगा इतना किराया: दूसरी तरफ गोपालगंज से पहली बस दिन में 3:35 बजे के करीब खुलेगी जो कि रात में 9:35 बजे पटना पहुंचेगी. वहीं दूसरी बस शाम को 5:40 में खुलेगी जो कि रात में 11:00 बजे के करीब पटना गांधी मैदान बस स्टैंड पहुंचेगी. पटना से गोपालगंज का सरकारी किराया 260 रुपये तय किया गया है. जबकि पटना से सिवान के लिए 210 रुपए और पटना से छपरा के लिए 120 रुपए किराया चुकाना पड़ेगा.