पटना: बिहार में सेना में भर्ती प्रक्रिया (Army Recruitment in Danapur) शुरु होते ही दलाल सक्रिय हो जाते है. दलालों के निशाने पर भोले भाले अभ्यर्थी होते है. जो आसानी से उसके झांसे में आकर लाखों रुपये उड़ा (Brokers cheated lakhs of rupees in Danapur) देते हैं. ऐसा ही मामला दानापुर से सामने आया है. जहां अग्निवीर सेना भर्ती करने के नाम पर दलालों ने अभ्यर्थी से लाखों रूपये ठग (Brokers cheated lakhs of rupees from Agniveer) लिए. बताया जा रहा है कि दलालों ने अभ्यर्थी का सेलेक्शन करवाने का वादा कर लाखों रुपये लिया था. जिसके बाद सेलेक्शन नहीं होने पर दलाल फरार हो गया. जिसके बाद कई अभ्यर्थी ने दलालों के विरूद्ध स्थानीय थाने में लिखित शिकायत कर न्याय की गुहार लगायी है.

ये भी पढ़ें- दलाल के चंगुल में सहरसा का सदर अस्पताल, नवजात को निजी नर्सिंग होम में भर्ती करवाकर फरार

सेना मे भर्ती के नाम पर लाखों की ठगी: सेना मे भर्ती के नाम पर दलाल खुलेआम बाइक पर प्रेस लिखकर आर्मी इलाकों में घूम रहा है. दलाल अभ्यर्थी को मेडिकल और लिखित परीक्षा पास कराने का झांसा देकर लाखों रुपये की ठगी कर रहे हैं. इस संबंध में अग्निवीर सेना भर्ती के अभ्यर्थी व सारण के शादपुर निवासी दीपक कुमार साह ने स्थानीय थाना में दलाल के खिलाफ लिखित शिकायत की है. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 12 फरवरी को मुजफ्फरपुर सेना बहाली दौड़ में गए युवक को छपरा निवासी दलाल कुणाल सिंह ने परीक्षा पास कराने के नाम पर चार लाख रुपये की मांग की. दलाल ने बताया कि वो दानापुर सेना में क्लर्क पद पर कार्यरत है और अग्निवीर भर्ती में वह अभ्यर्थियों का कॉपी जांच कर रहा है. जिसके बाद झांसे में आकर अभ्यर्थी ने उसे 2.5 लाक रुपये दे दिया.

पैसै लेकर दलाल फरार: पैसे भेजे जाने के बाद जब अभ्यर्थी का सेलेक्शन नहीं हुआ तब उसने दलाल कुणाल सिंह की खोजबीन शुरु कर दी. लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला. फिलहाल आरोपी दलाल फरार है. पीड़ित अभ्यर्थी के अनुसार दलाल ने दर्जनों अभ्यर्थियों को अपना शिकार बनाया है. वहीं आर्मी खुफिया विभाग के मुताबिक करीब 45 अभ्यर्थी अग्निवीर सेना बहाली के लिए विभिन्न सेना दलालों व ठगों के शिकार हो चुके है. फिलहाल मात्र 5 अभ्यर्थी ने ही थाने में लिखित शिकायत दर्ज करावाया है. आर्मी खुफिया जानकारों ने बताया कि कई सेना दलाल, आर्मी सप्लायर और ठीकेदार के रिश्तेदार के नाम पर सेना बहाली में छात्रों को ठगी का शिकार बनाते है.

"मामला दर्ज कर छानबीन किया जा रहा है. जल्द ही अग्निवीर सेना बहाली करने के नाम पर सेना दलालों का रैकेट का भंडाफोड किया जायेगा. लड़के का घर सारण जिला है. वहां के पुलिस को भी सूचना दे दी गई है"- कामेश्वर प्रसाद सिंह, थानाध्यक्ष



ये भी पढ़ें- पटना में पानी सुंघाकर रिटायर्ड प्रोफेसर की पत्नी से धोखाधड़ी, लाखों के जेवर पर किया हाथ साफ