बीपीएससी अभ्यर्थियों ने की आयुसीमा बढ़ाने की मांग

पटना: बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग है कि फॉर्म भरने की अधिकतम आयु सीमा को 37 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष किया (increase age limit from 37 to 40 years in BPSC) जाए. अभ्यर्थियों की मांग है कि मई में जो 69वीं बीपीएससी की वैकेंसी आनी प्रस्तावित है. उसी में उन लोगों को लाभ दिया जाए और आयु सीमा को बढ़ाया जाए. अभ्यर्थियों का कहना है कि कोरोना के कारण और उसके बाद क्वेश्चन पेपर लीक के कारण बीते 3 वर्ष वैकेंसी काफी प्रभावित हुई है. कई अभ्यर्थियों की उम्र 37 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा को पार कर गई है. कई राज्यों ने अधिकतम आयु सीमा के उम्र को बढ़ाकर 40 वर्ष और 42 वर्ष किया है. ऐसे में सरकार भी ऐसे राज्यों के तर्ज पर प्रदेश में अधिकतम आयु सीमा की अवधि को 40 वर्ष तक के लिए विस्तारित करें.



तीन साल वैकेंसी हुई है प्रभावित: बीपीएससी अभ्यर्थी और छात्र नेता सौरभ कुमार ने बताया कि उन लोगों की मांग है कि सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा को 37 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष किया जाए. उन्होंने कहा कि इस संबंध में वेलोग दो बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर ज्ञापन दे चुके हैं और दोनों बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनकी मांगों को जायज बताते हुए आयु सीमा को एक्सटेंड करने का आश्वासन दिया है, लेकिन अब तक इस पर कुछ नहीं हुआ है.

जल्द से जल्द उम्र सीमा पर हो निर्णयः सौरभ ने कहा कि 6 महीने हो गए हैं, लेकिन अब तक कोई पहल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है. इस संबंध में कई बार वह विभिन्न नेताओं और अधिकारियों से मिल चुके हैं. सदन में प्रेमचंद्र मिश्रा ने भी इसे उठाया है. उन्होंने कहा कि सरकार यदि जल्द से जल्द इस पर नहीं निर्णय लेती है और 69 वीं बीपीएससी की वैकेंसी आ जाती है तो वह लोग इस मुद्दे को लेकर पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करेंगे. इससे पहले वह विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से इस मुद्दे को लेकर मिलने जाएंगे.



दो बार सीएम से मिलकर कर चुके हैं मांग: बीपीएससी अभ्यर्थी विकास कुमार ने बताया कि 11 अक्टूबर को मुख्यमंत्री से मिलकर उन लोगों ने यह बातें रखी थी. इसके बाद मुख्यमंत्री ने सकारात्मक आश्वासन देते हुए अधिकारियों को इस पर आगे काम करने को कहा और कहा कि अन्य प्रदेशों में अगर अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष से 42 वर्ष है तो बिहार में भी होनी चाहिए. इसके बाद भी अधिकारियों ने कुछ नहीं किया और फिर दिसंबर में मिले तो इस दौरान भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उन लोगों ने यही बात दोहराई. इसके बाद उन्होंने कहा कि इस मसले को वह दिखवाते हैं, लेकिन अब तक कुछ निर्णय नहीं लिया गया है.

सीएम के निर्देश के बाद नहीं हो रही कवायदः आयोग ने समय पर वैकेंसी नहीं निकाली और इस वजह से कोई अभ्यर्थियों की उम्र सीमा खत्म हो रही है. ऐसे में सरकार से उन लोगों का आग्रह है कि अगली वैकेंसी आने से पहले उन लोगों की आयु सीमा को 37 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष किया जाए. बीपीएससी अभ्यर्थी तरुण कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि अधिकतम आयु सीमा को बढ़ाने के लिए पहल करें और निर्णय लें, लेकिन बावजूद इसके अधिकारी इस दिशा में कुछ नहीं कर रहे हैं. इससे अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटका हुआ है. सरकार यदि आयु सीमा को बढ़ाने का निर्णय लेती है तो उनके जैसे लाखों अभ्यर्थियों को फायदा होगा.

अन्य राज्यों में अधिकतम उम्र 40ः बताते चलें कि उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश जैसे राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है, जो उत्तराखंड में अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष है. वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में विभिन्न ने कोटि के अभ्यर्थियों के लिए बीपीएससी में आवेदन के लिए आयु सीमा 37 वर्ष से 42 वर्ष तक है. सामान्य वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष है जबकि सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है. पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला और पुरुष अभ्यर्थियों के आवेदन के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है. वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के महिला और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष है.



