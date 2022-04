पटना: बिहार में इन दिनों बीजेपी के नेताओं को अपने ही कार्यकर्ताओं की नाराजगी झेलनी पड़ रही है. शनिवार को बोचहां से बीजेपी प्रत्याशी बेबी कुमारी (BJP Candidate Baby Kumari) को विरोध का सामना करना पड़ा था. वहीं मसौढ़ी में उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद (BJP workers angry with Tarkishore Prasad) से बीजेपी के कार्यकर्ता उलझ पड़े. दरअसल डिप्टी सीएम विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक करके वापस लौट रहे थे, तभी उन्हें कार्यकर्ताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ा. मसौढ़ी में बीजेपी कार्यकर्ताओं (protest against Tarkishore Prasad in masaurhi ) ने मान सम्मान न मिलने पर नाराजगी जाहिर की. वहीं जनहित के सवाल पर पदाधिकारियों की मनमानी पर तारकिशोर प्रसाद से कार्रवाई की मांग की.

डिप्टी सीएम से उलझे कार्यकर्ता: बीजेपी के कार्यकर्ता कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे. उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने उनसे लिखित आवेदन की मांग की. जिसको लेकर कार्यकर्ताओं ने कहा कि कई बार पार्टी कार्यालय में लिखित शिकायत की गई है लेकिन आजतक कोई एक्शन नहीं लिया गया. इसके बाद कार्यकर्ताओं का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. सभी आगबबूला होकर उपमुख्यमंत्री को ही जमकर खरी खोटी सुनाने लगे.

इस्तीफे की मांग: बीजेपी के कोटे से बिहार के उपमुख्यमंत्री बने तारकिशोर प्रसाद से मसौढ़ी में उनके ही कार्यकर्ता उलझ पड़े और जमकर उन्हें खरी-खोटी सुना दी. बीजेपी के मंडल अध्यक्ष राकेश शर्मा ने कहा कि पार्टी कार्यालय में कई बार पदाधिकारियों की मनमानी को लेकर आवेदन दिया गया है. बावजूद अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई. ऐसे में हम सभी कार्यकर्ताओं को जब मान सम्मान नहीं मिल रहा है तो हम सब क्या करेंगे? ऐसे में कार्यकर्ताओं ने कहा कि उपमुख्यमंत्री हम सभी का इस्तीफा ले लें या खुद इस्तीफा दें. हालांकि जब कार्यकर्ताओं को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया तब जाकर मामला शांत हो सका.

"उपमुख्यमंत्री तारकिशोर बाबू आए थे. हमने मांग रखी कि जन वितरण प्रणाली से संबंधित या स्कूल से संबंधित कोई भी काम लेकर जनता पदाधिकारी के पास जाते हैं तो उनकी अनसुनी की जाती है. पदाधिकारी मनमानी ढंग से काम करते हैं. कोई भी विभाग हो काम नहीं होता. हमारा काम है जनता की कठिनाई को सरकार तक पहुंचाना. या तो डिप्टी सीएम हम से इस्तीफा ले लें या अपना इस्तीफा दे दें."- राकेश कुमार, बीजेपी मंडल अध्यक्ष, मसौढ़ी

