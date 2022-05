पटना: पिछले कुछ समय से चर्चा है कि जल्द ही बिहार कांग्रेस के नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा (Announcement of new president of Bihar Congress) कर जाएगी. हालांकि देरी पर बीजेपी प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह (BJP spokesperson Arvind Kumar Singh) ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का बिहार प्रदेश अध्यक्ष वही होगा, जिसे नेहरू-गांधी परिवार के लोग चाहेंगे. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास न तो नीति है न ही नियम है और न ही कोई संगठन है.

ये भी पढ़ें: 'किसी महिला को बनाया जाए बिहार कांग्रेस की अध्यक्ष', MLA प्रतिमा कुमारी की मांग

कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष नहीं केयर टेकर होगा: अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष वही बनता है, जो नेहरू-गांधी परिवार का नजदीकी होता है. ऐसे में एक बार उसी को यह पद मिलेगा, जो उनके परिवार के दया का पात्र होगा. उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि वैसे भी कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुना जाएगा, बल्कि केयर टेकर चुना जाएगा. कांग्रेस तो धीरे-धीरे विलुप्ति की कगार पर है.

कांग्रेस बिहार में आरजेडी का पिछलग्गू: बीजेपी नेता ने कहा कि बिहार में कांग्रेस का कहीं कुछ होने वाला नहीं है. चाहे उनके बिहार प्रभारी यहां कुछ कर दे, चाहे वह कांग्रेस के शीर्ष नेता कुछ कहें लेकिन बिहार में कांग्रेस का भला होने वाला नहीं है. उन्होंने कहा कि कई सालों से कांग्रेस बिहार में आरजेडी का पिछलग्गू रहा है. अगर वह आज अकेले दम पर चुनाव लड़ रहा है या संगठन को विस्तार करने का दावा कर रहा है कि निश्चित तौर पर यह सारे दावे खोखले साबित होंगे. बिहार की जनता एनडीए को पसंद करती है और लगातार एनडीए का साथ दे रही है.

"कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष वही बनता है, जो नेहरू-गांधी परिवार का नजदीकी होता है. इसीलिए जो कोई बनेगा, वह उनके परिवार का ही दया का पात्र होगा. बिहार में कांग्रेस का कहीं कुछ नहीं है. जो लोग यह कह रहे हैं कि संगठन को मजबूत करेंगे और कार्यकर्ता को नया दायित्व देंगे, वह कहीं न कहीं कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ताओं को भ्रम की स्थिति में डालना चाहते हैं"- अरविंद कुमार सिंह, प्रदेश प्रवक्ता, बीजेपी

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP