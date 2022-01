पटनाः बिहार में कोरोना की तीसरी लहर (Third Wave Of Corona) की शुरुआत हो गई है. खासकर राजधानी पटना में संक्रमण की रफ्तार काफी तेज है. हर रोज आंकड़े नए रिकॉर्ड बना रहे हैं. बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राजनीतिक गतिविधियां भी थम गई हैं. पटना में बीजेपी (Bjp Office Closed Regarding Corona) दफ्तर को बंद कर दिया गया है.





कोरोना की तेज रफ्तार को देखते हुए बीजेपी दफ्तर में लोगों की आवाजाही पर रोक लग गई है. राजधानी पटना में कोरोना विस्फोट हो चुका है. पटना शहर में 1000 से ज्यादा संक्रमित मिलने से हड़कंप मच गया है. संक्रमण का असर राजनीतिक पार्टियों पर भी पड़ा है, भाजपा दफ्तर को आम लोगों के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है.

कोरोना के लेकर सख्ती बरती जा रहाी है. पार्टी दफ्तर में बेधड़क किसी को आने-जाने की इजाजत नहीं है. पार्टी नेता राकेश कुमार सिंह ने कहा कि संक्रमण की रफ्तार काफी तेज है. इसलिए पार्टी दफ्तर में भीड़ भाड़ लगाने से मना किया जा रहा है. जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक लोग पार्टी दफ्तर में ना आएं.

बता दें कि बिहार के कई वीवीआईपी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं. भाजपा कोटे के दोनों उपमुख्यमंत्री समेत कई अन्य मंत्री संक्रमित हो चुके हैं. उन्होंने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है. मंगलवार को जारी हेल्थ अपडेट के मुताबिक प्रदेश में बीते 24 घंटे में 893 नए संक्रमितों की पहचान हुई. इसी के साथ ही सूबे में कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 2222 हो गया है.

प्रदेश में बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा मामले पटना में दर्ज किए गए. यहां रिकॉर्ड 565 मामले मिलने से हड़कंप मच गया. वहीं, गया में 99 नए संक्रमितों की पहचान हुई. मुजफ्फरपुर में 47 मामले, वैशाली, समस्तीपुर में 10-10 और वैशाली में 14 लोगों की कोविड जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. अन्य जिलों से भी कई मामले सामने आए हैं.

