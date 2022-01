नई दिल्ली/पटना: यूपी विधानसभा चुनाव 2022 (UP Assembly Election 2022) को लेकर सभी दलों की ओर से जोर आजमाइश जारी है. एक-दूसरे पर जमकर सियासी बाण छोड़े जा रहे हैं. इस बीच यूपी चुनाव सह प्रभारी और बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर (BJP MP Vivek Thakur) विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है. उन्होंने कहा कि बीजेपी ने तो साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे (Yogi Adityanath Will Contest From Gorakhpur) लेकिन अबतक ना तो समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव, ना बीएसपी चीफ मायावती और ना ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से बताया गया है कि वे किस सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे.

बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं. 18 साल बाद कोई मुख्यमंत्री यूपी का चुनाव लड़ने जा रहा है. अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और मायावती को ये बताना चाहिए कि वे लोग कहां से चुनाव लड़ेंगे. मैं उनको चुनौती देता हूं कि विधानसभा चुनाव लड़ें. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर क्रिकेट का उदाहरण देते हुए तंज कसा था कि कई मंत्री और विधायक बीजेपी छोड़ गए. बाबा जी कैच नहीं पकड़ पाए लेकिन मैं अखिलेश से जानना चाहता हूं कि वह कौन सी पिच पर बैटिंग यूपी चुनाव में करेंगे. थोड़ा यह भी बताएं. विवेक ठाकुर ने कहा कि तीनों नेता हार के डर से विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं. यह लोग अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं है. जब खुद को लेकर जीत का भरोसा नहीं है तो पार्टी इनकी क्या जीतेगी.

विवेक ठाकुर ने ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए कहा कि यूपी सरकार का जो 5 साल का कामकाज है, उसके दम पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है. उन्होंने दावा किया कि प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बीजेपी की फिर से बनेगी. 300 से ज्यादा सीट बीजेपी जीतेगी. उन्होंने कहा कि यूपी में हर क्षेत्र में विकास हुआ. बड़ी संख्या में प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिया गया है. उद्योग-धंधे लगे हैं. कानून व्यवस्था दुरुस्त की गई. बड़े-बड़े सड़क पुल बने. 2014 और 2017 के बाद प्रदेश में विकास की रफ्तार बढ़ी है.

