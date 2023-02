छपरा मॉब लिंचिंग कांड में घायल से मुलाकात करते विधायक नीरज बबलू

पटना: छपरा के मांझी थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव में तीन युवकों की लोगों ने पिटाई कर दी थी (Three youths were beaten up by people In Saran ), इसमें एक युवक की मौत हो गई. वहीं, दो युवक का इलाज अस्पताल में चल रहा है. जिसमें से एक का इलाज पटना में चल रहा है. सोमवार को बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू ने अस्पताल जाकर घायल से मुलाकात की और उसका हालचाल जाना. बीजेपी विधायक ने वहां मौजूद घायल के परिजनों से भी बातचीत की. इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधायक नीरज बबलू ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में जंगल राज आ गया है.

"जिस तरह से छपरा के मांझी थाना क्षेत्र के मुबारकपुर में तीन युवकों को पकड़कर बुरी तरह से पीटा गया और उसमें से एक युवक की मौत हो गई, उससे स्पष्ट है कि महागठबंधन की सरकार में अब जंगलराज आ गया है और एक जाति विशेष के लोग खुलेआम लोगों के साथ दबंगई करने लगे हैं. स्थानीय प्रशासन अभी तक उन अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर पाया है. एसी घटना सत्ता के संरक्षण में बिहार में हो रही है."- नीरज बबलू, विधायक, बीजेपी

नीरज बबलू का नीतीश पर जुबानी हमला: विधायक नीरज बबलू ने कहा कि लालू यादव पहले भी कह रहे थे कि 'भूरा बाल साफ करो'. उन्होंने कहा कि लग रहा है कि अब इस बार महागठबंधन की सरकार आने के बाद वह कारनामा फिर से उनकी पार्टी के लोगों ने शुरू कर दिया है. इसी का परिणाम है कि दबंगों ने तीन युवकों की पिटाई कर दी. इसमें एक की मौत हो गई. बीजेपी विधायक ने कहा कि बदमाशों ने इतना पीटा की एक युवक की मौत हो गई. वहीं, मारने के बाद फिर से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई. अभी तक प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है.

"हम इस घटना की निंदा करते हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय दिया जाए. आज हम अस्पताल में आए हैं, कल हम छपरा के मांझी थाना क्षेत्र के मुबारकपुर भी जाएंगे और वहां के लोगों से बात करेंगे."- नीरज कुमार बबलू, विधायक, बीजेपी

क्या है पूरा मामला: घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि दो फरवरी को एक मुखिया पति विजय यादव पर फायरिंग हुई थी. जिसके बाद मुखिया पति और उनके समर्थकों ने तीन युवकों को पकड़ लिया था और कमरे में बंद कर तीनों की जबरदस्त पिटाई कर दी थी. इस घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी. वहीं, दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गये. घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है.

भड़की बदले की आग: युवक की मौत के बाद मृतक के परिजनों ने बदले की आग में आरोपी मुखिया के घर में आग लगा दी. इस घटना के बाद से गांव में माहौल तनावपूर्ण हो गया. घटना बढ़ता देख भारी संख्या में पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया है. गांव में धारा 144 लगाई गई है. किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए रिजर्व पुलिस के भी बटालियन को तैनात किया गया है.