पटना: बीजेपी विधायक हरी भूषण ठाकुर बचौल ( BJP MLA Haribhushan Bachaul) ने सीएम नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि अगर किसी में दम है तो अमित शाह का सीमांचल दौरा ( Amit Shah Seemanchal Visit) रोककर दिखाए. नीतीश कुमार बताएं कि आखिर किशनगंज अररिया सीमावर्ती जिलों में क्यों प्रजनन दर सबसे अधिक है?

बोले बचौल- 'नीतीश बैठाएं आयोग': बचौल ने कहा कि हम पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने का आरोप लगाया जाता है जो पूरी तरह से गलत है. हम तो चाहते हैं कि जहां 60 परसेंट 70 परसेंट मुस्लिम की आबादी हो गई है वहां के हिंदू कैसे रहते हैं इसपर आयोग बैठे. पिछड़ा, अतिपिछड़ा, दलित को कोई अधिकार नहीं है. उनको कोई धार्मिक अधिकार नहीं है. वो अपनी बहू बेटियों को बचाकर जीवन यापन कर रहे हैं. उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है. इन सबके लिए आयोग बैठाया जाए. नीतीश के बोलेने का कोई मतलब नहीं है. आज कुछ बोलते हैं और कल कुछ करते हैं.

"नीतीश कन्फ्यूज्ड और हारे हुए नेता हैं. नीतीश 2005 से 2012 तक जो काम किए उसकी कमाई खा रहे हैं. 2012 के बाद सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए विभिन्न प्रकार का हथकंडा अपना रहे हैं. पीएफआई का छापा पड़ा और 10 दिन में ही सरकार बदल दिए. नीतीश तुष्टिकरण की नीति करते हैं. इधर जाति के नाम पर वोट डालो और उधर मुस्लिम का वोट प्राप्त कर लो. 2024 में जनता उसको जवाब देगी."- हरिभूषण ठाकुर बचौल, बीजेपी विधायक

सीमांचल में रैली करेंगे अमित शाह: अमित शाह का दौरा सीमांचल क्षेत्र में होने वाला है. पहले पूर्णिया में 23 सितंबर को सभा करेंगे और फिर 24 सितंबर को किशनगंज में जनसभा करेंगे. जदयू ने सीमांचल को ही जनसभा के लिए चुनने पर अमित शाह की मंशा पर सवाल खड़ा किया है. इस मिशन के तहत बीजेपी अपने बड़े नेताओं से बिहार में बड़ी-बड़ी रैलियां करवाएगी और इसकी शुरुआत देश के गृह मंत्री अमित शाह करेंगे.

इससे पहले भोजपुर आए थे अमित शाह : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पहले से ही बिहार पर पूरा फोकस रहा है. इसी साल अमित शाह ने भोजपुर में एक कार्यक्रम में तिरंगा फहराने को लेकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया था.बाबू वीर कुंवर सिंह की स्मृति में बीजेपी की ओर से विजयोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया. पार्टी ने सबसे ज्यादा तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा था. तिरंगा फहराने के मामले में जगदीशपुर की धरती पर विश्व रिकॉर्ड बना और पाकिस्तान के पिछले रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया गया. भारत का नाम गिनीज रिकॉर्ड में दर्ज हो गया.



क्या कहा था संजय जायसवाल ने: बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल (BJP Sanjay Jaiswal) ने कहा कि भारत में सबसे अधिक बच्चे बिहार के अररिया (most children are born in araria) और किशनगंज (most children are born in kishanganj) में पैदा होते हैं. अगर ज्यादा बच्चे पैदा होंगे तो आर्थिक मंदी आएगी. इससे विकास कार्य प्रभावित होगा. वे बीते मंगलवार को अररिया में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे. इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने पत्रकारों से बातचीत में यह बयान दिया था.