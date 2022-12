अब्दुल बारी सिद्दीकी पर जीवेश मिश्रा ने किया पलटवार

पटना: बिहार में राजनेता वोट बैंक (Vote Bank Politics In Bihar) की राजनीति करते हैं. वोट बैंक की राजनीति के चलते नेता अलग-अलग तरह की बयानबाजी करते हैं. इसी क्रम में राजद नेता और पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्धकी ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में रहने में उनको डर लगता है. इस पर बीजेपी नेता जीवेश मिश्रा (BJP Leader Jeevesh Mishra) ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब्दुल बारी सिद्दीकी की पार्टी बिहार सरकार में शामिल है लेकिन फिर भी उन्हें डर लगता है. वो वोट बैंक की राजनीति और डर की राजनीति करते हैं.

ये भी पढ़ें- शाहनवाज हुसैन ने ETV Bharat से की खास बातचीत, कहा: भारत में मुसलमान सबसे सुरक्षित

'मेरे दो बच्चे हैं और दोनों विदेश में पढ़ते हैं. दोनों बच्चों से मैंने कहा कि अगर संभव हो तो विदेश में ही रह जाना. आप समझ सकते हैं कि कोई माता-पिता ऐसे सुझाव बच्चों को किन परिस्थितियों में दे सकता है.' - अब्दुल बारी सिद्दीकी

जीवेश मिश्रा ने अब्दुल बारी सिद्दीकी पर साधा निशाना : अब्दुल बारी सिद्धकी के बयान पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. पूर्व मंत्री जीवेश मिश्र ने कहा कि अब्दुल बारी सिद्दीकी की पार्टी बिहार के अंदर सरकार में शामिल है लेकिन फिर भी उन्हें डर लगता है. वह वोट बैंक और डर की राजनीति करते हैं. अब्दुल बारी सिद्दीकी को इसलिए डर लगता है कि बिहार में 100 दिनों में 1000 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं. इसके अलावा जहरीली शराब से मौत और बलात्कार की घटना आम है.

' अब्दुल बारी सिद्दीकी को इसलिए ही पहले की दरंभगा की जनता ने नकार दिया है. इसलिए उनको बिहार में अब डर लग रहा है. अब्दुल बारी सिद्दीकी को सीएम नीतीश कुमार और बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की सरकार में डर लगता है. उन्हें यह कहने में क्या परहेज नहीं होना चाहिए?. तेजस्वी यादव की जांच भी करा लेनी चाहिए कि वो शराब पीते हैं या नहीं उनकी पार्टी के विधायक ने ही आरोप लगाया है.' - जीवेश मिश्रा, बीजेपी नेता

'देश में रहने में डर लगता है' : गौरतलब है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार है और मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी है. लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिहार में शामिल सबसे बड़े दल राजद को छोड़ जेडीयू पर हमलावर रहती है. लेकिन अब राजद बीजेपी के खिलाफ आक्रमक हो गई. इसलिए बीजेपी भी राष्ट्रीय जनता दल पर हमलावर है. राजद नेता और पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने केंद्र में मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हमें देश में रहने में डर लगता है. जिसके बाद अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर बिहार में सियासी संग्राम छिड़ गया. बीजेपी नेता जीवेश मिश्रा ने अब्दुल बारी सिद्दीकी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. उन्होंने कहा कि बिहार में एक हजार हत्याएं हो चुकी है. लोग जहरीली शराब पीकर मर रहे हैं. इसलिए उनको अब बिहार में रहने में डर लगता है.

अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर बीजेपी हमलावर : गौरतलब है कि आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी (Abdul Bari Siddiqui controversial statement) का एक बयान इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में सिद्दीकी कहते नजर आ रहे हैं, कि देश में वो खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते (Abdul Bari Siddiqui Feels Scared In India ) हैं. वीडियो में उन्होंने अपने बच्चों को विदेश में नागरिकता हासिल कर वहीं रहने की सलाह दी है. क्योंकि उनके मुताबिक, भारत में मुसलमानों के लिए अच्छा माहौल नहीं (Muslim Not Safe In India) है. जिसकी बीजेपी कड़ी आलोचना कर रही है.