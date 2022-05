बिहार में अगले 48 घंटे में गर्मी की तपिश के बीच ही आंधी-तूफान के साथ ही कहीं-कहीं बारिश भी होगी. दक्षिण बिहार में मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है जबकि, उत्तरी एवं पूर्वी बिहार में अगले दो दिनों तक आंधी-बारिश के आसार हैं. इसके लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है. वहीं, बिहार में इस बार समय से पहले यानी 7 जून तक मानसून दस्तक नहीं देगा. मानसून (monsoon not come on time in bihar) की पहली बारिश के लिए बिहार के लोगों को 4 से 5 दिनों तक अतिरिक्त इंतजार करना पड़ेगा.

मौसम विभाग के अनुसार केरल तट पर शुक्रवार को ही ही मानसून के बादल आने संभावना बनी थी, लेकिन केरल में ही 24 घंटे बाद मानसून दस्तक देगा. यही कारण है कि बिहार में भी आने में देरी होगी. मौसम विभाग के अनुसार मानसून की पहली बारिश के लिए बिहार के लोगों को 4 से 5 दिनों तक अतिरिक्त इंतजार करना पड़ेगा.

दरअसल केरल तट पर शुक्रवार को ही मानसून के बादल आने संभावना बनी थी, लेकिन केरल में ही 24 घंटे बाद मानसून दस्तक देगा. यही कारण है कि बिहार में भी आने में देरी होगी. बिहार में मानसून 12 से 13 जून के बीच आने के आसार हैं. इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए राज्य के सभी 38 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है. मौसम विभाग ने आंधी, तूफान के साथ बारिश होने की आशंका जताई है.

नई परिस्थितियों में पूर्णिया के रास्ते बिहार में 11 जून को मानसून के पहुंचने के आसार हैं। हालांकि इसके लिये आगे भी मौसमी परिस्थतियों का अनुकूल होना जरूरी है। पूर्णिया में मानसून के आगमन का मानक समय 13 जून है। मौसमविदों के अनुसार असानी चक्रवात की वजह से इस बार मानसून के प्रसार में तेजी आई है। लेकिन बंगाल की खाड़ी या भारतीय समुद्री क्षेत्र में फिलहाल किसी भी चक्रवात के सक्रिय होने के संकेत नहीं मिले हैं.

