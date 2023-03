पटना: बिहार में बारिश को लेकर अलर्ट (Rain Alert Issued In Many Districts of Bihar) जारी किया गया है. मौसम विज्ञान केंद्र पटना के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य के उत्तर-पश्चिमी और दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र के लोगों को इस हल्की बारिश से गर्मी से राहत मिल सकती है. हालांकि 11 जिलों को छोड़कर ज्यादातर हिस्सों में अगले 4-5 दिनों तक मौसम में कोई परिवर्तन के आसार नहीं हैं.

ये भी पढ़ें: Bihar Weather Today : शीतलहर के बीच अचानक मौसम ने बदली करवट, पटना में बूंदाबांदी बारिश

इन जिलों में बारिश के आसार: मौसम विभाग ने बताया कि रोहतास, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया और रोहतास समेत कई जिलों में आज बारिश हो सकती है. साथ ही यहां वज्रपात की भी संभावना है. पिछले शुक्रवार को औरंगाबाद, छपरा और मोतिहारी समेत 11 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया था. इसके अलावे सिवान, भोजपुर और गोपालगंज में तेज हवा चलने का भी पूर्वानुमान जताया गया था.

गर्मी से राहत की उम्मीद: पिछले कुछ दिनों से बिहार में गर्मी बढ़ने लगी है. तापमान में लगातार वृद्धि होने से दिन में बाहर निकलने में परेशानी होने लगी है. ऐसे में आज बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है. दोपहर के बाद बारिश के आसार हैं. हालांकि मौसम विभाग ने बताया कि दिन भर यहां मौसम साफ रहेगा.

किशनगंज का न्यूनतम तापमान सबसे कम: मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को बिहार के किशनगंज का तापमान सबसे कम रहा. 13.5 डिग्री सेल्सियस टेम्प्रेचर दर्ज किया गया. वहीं, भागलपुर के सबौर का 14.5, गया का 15.6 और अगवानपुर का 15.3 डिग्री सेल्सियस तापमना दर्ज किया गया. वहीं सबसे अधिक भागलपुर सबसे अधिक गर्म रहा. जहां का तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस रहा.