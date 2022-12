1. ललन सिंह के हाथ फिर जेडीयू की कमान: निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए राजीव रंजन

ललन सिंह एक बार फिर निर्विरोध (Lalan Singh elected unopposed JDU President) JDU अध्यक्ष चुने गए. ललन सिंह के अलावा किसी भी पार्टी के नेता ने नामांकन रविवार तक नहीं दाखिल किया था. इसलिए दोबारा ललन सिंह के नाम पर आज फिर मुहर लग गई. पढ़ें Bihar Politics News

2. 7 दिसंबर को होगा IIT पटना 9वां दीक्षांत समारोह, 517 छात्रों को दी जाएगी डिग्री

बिहटा स्थित आईआईटी पटना में 9वां दीक्षांत समारोह आयोजित होने जा (9th convocation Ceremony in IIT Patna) रहा है. आईआईटी पटना के निर्देशक ने समारोह को लेकर कई जानकारी दी. दो सालों बाद इस बार भव्य आयोजन होगा.

3. ANM का जज्बा: कमर तक पानी में घुसकर पार करती हैं बकरा नदी, जान जोखिम में डालकर करतीं हैं सेवा

अररिया के जोकीहाट पंचायत में एक एएनएम के काम की खूब चर्चा हो रही है. एएनएम अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की जान बचाने के लिए रोजाना नदी में घुसकर उसपार पहुंचकर लोगों की सेवा करती है. उनके इस कर्तव्य निष्ठा को देखकर उनका नाम भी राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए भेजा जाएगा.

4. कुढ़नी उपचुनावः जबरदस्त वोटिंग के बाद राजनीतिक दलों ने किए जीत के दावे

बिहार में गठबंधन के बदले स्वरूप में जेडीयू और बीजेपी पहली बार कुढ़नी विधानसभा सीट (Kurhani By Election) पर आमने-सामने हैं. राजनीतिक गलियारे में कुढ़नी उपचुनाव पर सबकी नजर है. विश्लेषक इस चुनाव को मिशन 2024 से भी जोड़कर देख रहे हैं. वोटिंग के बाद दलों ने अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दी है.

5. Lalu Yadav Health Update: सिंगापुर से लालू यादव का VIDEO जारी, हाथ हिलाकर दिये ALL IS WELL के संकेत

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की किडनी का ट्रांसप्लांट (Lalu Prasad Yadav Kidney Transplant) हो गया है. सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में बेटी रोहिणी आचार्य ने उनको अपनी एक किडनी डोनेट की. अब लालू यादव का एक वीडियो आया है, जिसमें उन्होंने हाथ हिलाकर All is well के संकेत दिये हैं.

6. भागलपुर में महिला की हाथ-पैर काटकर हत्या, BJP ने की मृतक के परिजनों के लिए 1 करोड़ मुआवजे की मांग

भागलपुर में निर्मम तरीके में एक महिला की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गयी थी. इस मामले पर बीजेपी की तरफ से बड़ा बयान आया है. पार्टी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने घटना पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) पर हमला बोलते हुए पीड़ित परिवार को एक करोड़ रुपये मुआवजे के तौर पर देने की मांग की है. पढ़ें पूरी खबर...

7. बेतिया में क्लेक्शन एजेंट से डेढ़ लाख की लूट, बाइक सवार अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम

Bettiah Crime news बिहार के बेतिया में लूट का मामला सामने आया है. जहां अपराधियों ने हथियार के बल पर मदर डेयरी के क्लेक्शन एजेंट से 1.50 लाख रुपए की लूट लिए. घटना के बाद पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. पढ़ें पूरी खबर...

8. कैमूर में जच्चा-बच्चा की मौत, मोहनिया अनुमंडलीय अस्पताल में हंगामा, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप

मोहनियां में जच्चा-बच्चा की मौत के बाद डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाकर परिजनों ने हंगामा (Ruckus In Mohania SubDivisional Hospital ) किया है. वहीं मोहनिया अनुमंडलीय अस्पताल उपाधीक्षक ने ऐसी किसी भी घटना की जानकारी से इनकार किया है. पढ़ें पूरी खबर..

9. Kurhani By Election : कुढ़नी में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न, 57.9 प्रतिशत हुई वोटिंग

बिहार में गठबंधन के बदले स्वरूप में जेडीयू और बीजेपी पहली बार कुढ़नी विधानसभा सीट (Kurhani Assembly By Election) पर आमने-सामने हैं. राजनीतिक गलियारे में कुढ़नी उपचुनाव पर सबकी नजर है. विश्लेषक इस चुनाव को मिशन 2024 से भी जोड़कर देख रहे हैं. इसकी गंभीरता को समझते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने साझा तौर पर चुनावी जनसभा को संबोधित किया था.

10. 'लालू यादव के सफल ऑपरेशन से सभी खुश, बचे संघर्ष के लिए है उनका जीवन'

राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने लालू प्रसाद यादव के सफल किडनी ट्रांसप्लांट (Lalu Yadav Health Update) ऑपरेशन पर प्रसन्नता जाहिर की. उन्होंने कहा कि सफल ऑपरेशन को लेकर हर कोई खुश है. हमारी शुभकामनाओं पर लालू यादव का अधिकार तो बनता ही है.