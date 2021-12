पटना: सड़क सुरक्षा को लेकर गुरुवार को परिवहन मंत्री शीला कुमारी की अध्यक्षता में मुख्य सचिवालय सभागार में बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक (Bihar Road Safety Council meeting in Patna) आयोजित की गई. बैठक में सड़क सुरक्षा हेतु बिहार सड़क सुरक्षा परिषद् एवं विभिन्न पणधारी विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यों और 2022 के लिए कार्य योजना पर विभागवार समीक्षा की गई. इसके साथ ही सड़क सुरक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वितीय प्रस्ताव पारित किये गए.

बैठक में परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने कहा कि सड़क सुरक्षा संवेदनशील विषय है. इस पर परिवहन विभाग द्वारा बेहतर तरीके से कार्य किये जा रहे हैं. सड़क दुर्घटना में कमी आए, इसके लिए सभी विभाग को मिलकर प्रयास करना है. सड़क दुर्घटना में मृतकों की संख्या में कमी आये. इसके लिए बिहार सड़क सुरक्षा द्वारा कई महत्वपूर्ण कार्य किये गए हैं और भविष्य की योजनाएं तैयार की गई हैं.

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि राज्य में हो रही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे हैं. वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में 13.7 प्रतिशत सड़क दुर्घटनाओं में कमी (Reduction in Road Accidents in 2020 in Bihar ) आयी है और दुघर्टना के फलस्वरुप मृत्यु में 7 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है.

इस दौरान परिवहन सचिव ने एनएचआई को निर्देश दिया कि नॉर्मस के अनुसार हाइवे पर स्पीड लिमिट और सड़क सुरक्षा के संकेतों को लगाया जाये. सड़क दुर्घटनाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किये गए हैं. इसमें हर सड़क दुर्घटना का डाटा फीड किया जा रहा और उसके आधार पर सड़क दुर्घटना के कारणों का विश्लेषण कर सुधारात्मक कार्य किये जा रहे हैं. सभी जिलों में कुशल वाहन चालन प्रशिक्षण हेतु ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक का निर्माण कार्य चल रहा है.

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए प्रथम चरण में 460 बस स्टॉप का निर्माण किया गया है. दूसरे चरण में ग्रामीण क्षेत्रों में 500 अतिरिक्त और नगर पंचायतों में 82 बस स्टॉप का निर्माण कार्य किया जाना है. जिसमें 209 स्थलों पर निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है और 109 स्थलों पर निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है.

वहीं, राज्य परिवहन आयुक्त सीमा त्रिपाठी ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के जरिए वर्ष 2020-2021 में बिहार सड़क सुरक्षा परिषद द्वारा किए गए कार्य, पणधारी विभागों द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन व 2022 के कार्य योजनाओं के विषय में विस्तृत जानकारी दी.उन्होंने कहा कि हाइवे पर गश्ती के लिए विशेष गश्ती दल की प्रतिनियुक्ति की गई है. सड़क सुरक्षा मद से पुलिस मुख्यालय द्वारा इंटर सेप्टर व्हेकिल, बॉडी वार्म कैमरा, स्पीड रडार गन आदि की खरीद की गई है.

सड़क दुर्घटना में मृत और गंभीर रूप से घायल व्यक्ति के आश्रितों को अंतरिम मुआवजा देकर उन्हें तत्काल वितीय सहायता दी जा रही है. इसके तहत वाहन जनित सड़क दुर्घटना में किसी एक व्यक्ति की मृत्यु मृतक के आश्रित को 5 लाख और गंभीर रुप से घायल व्यक्ति को 50 हजार रुपए मुआवजा का प्रावधान किया गया है. सड़क दुर्घटना के पीड़ितों की मदद करने वाले गुड सेमेरिटन को प्रोत्साहित करने के लिए सम्मान स्वरुप 5000 रुपए दिए जा रहे हैं.

