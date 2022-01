बिहार में कोरोना का कहर

बिहार में कोरोना की तीसरी लहर (Third Wave of Corona in Patna) ने गुरुवार को रिकॉर्ड बनाया है. स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में गुरुवार को 2379 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. इसमें 1407 लोग पटना जिले (Corona positive cases increasing in Patna) के हैं, जिसमें 17 साल से कम उम्र के 50 से अधिक बच्चे भी शामिल हैं. वहीं, 3 साल की मासूम बच्ची की रिपोर्ट पॉजिटिव आयी है. फिलहाल उसे एनएमसीएच में भर्ती कराया गया है. हालांकि डॉक्टरों द्वारा बच्ची की हालत स्थिर बताई जा रही है. अब कुल मिलकार में राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 5785 तक पहुंच गई है. पढ़ें पूरी खबर..

आज से 21 जनवरी तक सभी शिक्षण संस्‍थान पूरी तरह बंद

बिहार में कोरोना संक्रमण (Corona Infection In Bihar) की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है. तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर बीते चार जनवरी को जारी कोविड गाइडलाइन में संशोधन (Update COVID Guideline) करते हुए अब आज यानी 7 जनवरी से 21 जनवरी तक सभी शिक्षण संस्‍थान पूरी तरह बंद (All Educational Institutions Closed) कर दिए गए हैं. पढ़ें पूरी खबर..

लखीसराय कोर्ट में आज से होगी वर्चुअल सुनवाई

बिहार में (Third Wave Of Corona In Bihar) कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है. कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू समेत कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई हैं. इसी को लेकर लखीसराय सिविल कोर्ट के न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव ने शुक्रवार से कोर्ट में (Virtual Hearing In Lakhisarai Court ) वर्चुअल सुनवाई का आदेश जारी किया है. पढ़ें पूरी खबर..

पश्चिम बिहार में बूंदाबादी का अलर्ट

मौसम विभाग के पूर्वानुमार के मुताबिक आज पश्चिम बिहार के 11 जिलों में एक दो स्थानों पर कोहरे के साथ बूंदाबादी को लेकर अलर्ट किया गया है. पश्चिमी हवा के प्रभाव के कारण ठंड में बढ़ोत्तरी (Western Wind Increased Cold In Bihar) हुई. जिसके चलते अगले एक से दो दिनों तक राज्य के कुछ भागों में कोल्ड डे जैसी स्थिति होने की संभावना बनी हुई है. मौसम विभाग के मुताबिक रात के तापमान में अगले 2 से 3 दिनों में वृद्धि होने की संभावना है. पढ़ें पूरी खबर..

चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे कैंपस का उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान (Chittaranjan National Cancer Institute) के दूसरे कैंपस का उद्घाटन करेंगे. इसका उद्धाटन पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये करेंगे. बता दें कि चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान से देश के पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के कैंसर रोगियों को काफी सुविधा होगी. यह परिसर 530 करोड़ रुपये की लागत से बना है.

आज से होगी यूपीएससी की सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के मुताबिक सिविल सर्विस (मुख्य) परीक्षा, 2021 अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 7, 8, 9, 15 और 16 जनवरी 2022 को आयोजित की जायेगी. यह परीक्षा तीन-तीन घंटे की दो पालियों में किया जाने की घोषणा की गई है. पढ़ें पूरी खबर..

कोरोना मामले में इजाफा : सुप्रीम कोर्ट में 7 जनवरी से वर्चुअल सुनवाई

देश में कोरोना और ओमीक्रोन के मामलों में वृद्धि होने से सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) 7 जनवरी से वर्चुअल सुनवाई (virtual hearings) करेगा. पढ़िए पूरी खबर..

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा पीएम की सुरक्षा में चूक का मामला, आज सुनवाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट इस मामले सुनवाई आज करेगी. पढ़ें पूरी खबर..