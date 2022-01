आज मुख्यमंत्री का जनता दरबार

सीएम नीतीश कुमार (Chief Minister Nitish Kumar) आज जनता दरबार में फरियादियों की शिकायतों का निपटारा करेंगे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज गृह विभाग (Home Department ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (Department of Revenue and Land Reforms) , मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग (Excise & Prohibition Dept.), निगरानी विभाग (Vigilance Department), खान भूतत्व विभाग तथा सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित शिकायतों को सुनेंगे. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर.

देशभर में आज से किशोरों का वैक्सीनेशन

कोरोना से निर्णायक जंग जीतने के लिए सभी का वैक्सीनेशन (Vaccination) होना बेहद जरूरी है. ऐसे में कोरोना टीकाकरण अभियान को गति देने के साथ-साथ आज से 15-18 आयुवर्ग के किशोरों को कोविड-19 टीके (Corona Vaccine For Children) लगाए जाएंगे. वहीं, टीकाकरण अभियान की शुरुआत पटना के आईजीआईएमएस के टीकाकरण केंद्र (Vaccination campaign will start in Patna) से की जाएगी. टीकाकरण के लिए केवल कोवैक्सीन (Covaxin for children) का ही विकल्प मिलेगा. पढ़ें पूरी खबर..

पटना में आज से आठवीं तक के सभी स्कूल बंद

बिहार के राजधानी पटना में शीतलहर को देखते हुए आज से पटना के सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है. पटना के जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने यह आदेश जारी किया है. पटना डीएम द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार, ठंड और शीतलहर को देखते हुए यह आदेश जारी किया गया है. पटना जिले के अंदर सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों पर यह नियम लागू होगा और सभी स्कूलें आठ जनवरी तक बंद रहेंगे. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर.

बिहार भाजपा के संयुक्त मोर्च की सोमवार को बैठक

बिहार में नये साल में भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी है. इसी कड़ी में सोमवार को भाजपा के संयुक्त मोर्चे के कार्यसमिति की बैठक (BJP Joint front Meeting in Patna on Monday) आयोजित की गयी है. जिसमें 7 मोर्चों को पदाधिकारियों को बुलाया गया है. इस कार्यक्रम में भाजपा के केंद्रीय संघटक वी सतीश (BJP Central Constituent V Satish) नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे. पढ़ें पूरी खबर.

आंध्र प्रदेश के सीएम आज पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई. एस. जगन मोहन रेड्डी आज दिल्ली में पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे. मोदी और शाह के साथ राज्य के कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है. आधिकारिक सूत्रों मिली जानकारी के अनुसार, यह बैठक शाम चार बजे निर्धारित है.

दूसरे टेस्ट को जीतकर सीरीज पर कब्जा करना चाहेगा भारत

बॉक्सिंग डे टेस्ट जीतकर आत्मविश्वास से भरे भारत के पास दक्षिण अफ्रीका में आज से शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट मैच में मेजबान टीम को हराकर पहली बार सीरीज जीतने का मौका है. एक यादगार साल (2021) के अंत के बाद भारत 2022 में भी शानदार शुरुआत करने पर ध्यान दे रहा होगा. पढ़ें पूरी खबर.