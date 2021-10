उपचुनाव का प्रचार समाप्त, आज घर-घर जाकर मांगेंगे वोट

दो विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव (By-elections) के लिए बुधवार को प्रचार (Elections Campaigning) समाप्त हो गया है. आज से प्रत्याशी को कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए घर-घर जाकर अपने लिए वोट मांग सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह की सभा या रैली नहीं कर सकेंगे. आपको बताएं कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान ही चुनाव प्रचार की समय सीमा में परिवर्तन कर दिया गया था. प्रचार की समय सीमा को बढ़ाकर 48 घंटे की जगह 72 घंटे कर दिया गया. तारापुर और कुशेश्वरस्थान के दोनों सीटों पर 30 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे. अंतिम दिन भी सभी दलों ने जोर लगाया और अपने-अपने उम्मीदवारों के पक्ष में कई रैलियां और जनसभाएं की.

आज से गुजरात दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 28 (आज) से 30 अक्टूबर तक गुजरात के दौरे पर रहेंगे, इस दौरान वह प्रधानमंत्री आवास योजना के कुछ लाभार्थियों को उनके आवास की चाबियां देंगे और रामकथा वाचक मुरारी बापू से मिलेंगे. गांधीनगर में राष्ट्रपति के आगामी दौरे की जानकारी देते हुए गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू वघानी ने बताया कि कोविंद आज दोपहर अहमदाबाद हवाई अड्डे पहुंचेंगे.

पीएम मोदी आज आसियान-भारत सम्मेलन में शिरकत करेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रुनेई के सुल्तान हसनल बोलकिया के आमंत्रण पर 18वें दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन, आसियान-भारत सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में आसियान-भारत रणनीतिक साझेदारी, कोविड-19 व स्वास्थ्य, व्यापार, शिक्षा व संपर्क सहित अन्य प्रमुख क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की जाएगी.

कोरोना टीकाकरण महाअभियान

कोरोना से निर्णायक जंग जीतने के लिए सभी का वैक्सीनेशन (Vaccination) होना बेहद जरूरी है. ऐसे में बिहार के सभी लोगों को कोरोना महामारी से सुरक्षित रखने के लिए एक बार फिर 28 अक्टूबर को कोविड-19 टीकाकरण (Covid 19 Vaccination In Madhubani) महाअभियान (Vaccination Mega Campaign In Madhubani) चलाया जाएगा. इसके लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.

गंगा के जलस्तर में वृद्धि

केंद्रीय जल आयोग के पूर्वानुमान के मुताबिक, गुरुवार की शाम चार बजे तक गंगा के जलस्तर में पांच सेमी तक की वृद्धि हो सकती है. केंद्रीय जल आयोग के आंकड़ों के अनुसार, सोमवार को भागलपुर में गंगा का जलस्तर 32.67 मीटर था जो देर रात दस बजे 32.68 मीटर पर पहुंच गया. वहीं, गुरुवार को पांच सेमी की वृद्धि के साथ जलस्तर 32.74 मीटर पर होगा. आज भी गंगा के जलस्तर में वृद्धि होने की संभावना है.

तीन जोड़ी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का परिचालन

छठ महापर्व पर लोगों के आने जाने के लिए लगातार स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है. ऐसे में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए नई दिल्ली के विभिन्न रेलवे स्टेशनों से बिहार के लिए अलग-अलग रेलवे स्टेशनों के बीच आज से फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन (Festival Special Train) का परिचालन किया जा रहा है. बुधवार को उत्तर रेलवे ने तीन जोड़ी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों की घोषण की है. गाड़ी संख्या 01690/89 नई दिल्ली-सहरसा-नई दिल्ली स्पेशल एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या 01692/91 आनंद विहार टर्मिनल-दरभंगा-आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल और गाड़ी संख्या 01694/93 आनंद विहार टर्मिनल-भागलपुर-आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है.

मुंबई हाईकोर्ट आज फिर आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई करेगा

मुंबई ड्रग मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाइकोर्ट आज फिर सुनवाई करेगा. जिला कोर्ट से उनकी जमानत याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है. वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी उनकी कानूनी पैरवी कर रहे हैं.

अमरिंदर सिंह किसान आंदोलन पर चर्चा करने के लिए अमित शाह से मिलेंगे

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे. इस दौरान केंद्र के तीन कृषि कानूनों के विरूद्ध किसानों के वर्तमान आंदोलन के संभावित समाधान पर चर्चा होगी.