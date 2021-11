पटनाः बिहार के राज्यपाल फागू चौहान अपने दो दिवसीय दिल्ली दौरे के बाद पटना (Phagu Chauhan Returned Patna From Delhi) लौटे. राज्यपाल शुक्रवार की शाम पटना एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से सीधे राजभवन के लिए रवाना हो गए. पटना लौटने के बाद उन्होंने पत्रकारों से कोई बात (Fagu Chauhan not talk to media) नहीं की.

पीएमओ के बुलावे पर राज्यपाल दिल्ली गए थे. अपने दो दिवसीय प्रवास के दौरान फागू चौहान ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान से मुलाकात की थी. वैसे दोनों के बीच बातचीत किन-किन मुद्दों पर हुई, अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है.

बता दें कि विश्वविद्यालयों में उजागर हो रहे भ्रष्टाचार के मामले के बीच जिस तरीके से अचानक फागू चौहान को दिल्ली बुलाया गया, इसे लेकर तरह-तरह के कयास लगाये जा रहे हैं. हालांकि, वहां क्या कुछ हुआ इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है.

दिल्ली जाने से पहले ही राज्यपाल फागू चौहान ने जिस वीसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, उनसे प्रभार वापस ले लिया था. राज्यपाल ने भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो सुरेंद्र प्रताप सिंह से पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुलपति का प्रभार वापस ले लिया था. हालांकि, मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि जो आरोप लगा रहे हैं वही बतायेंगे, हमें इस मामले में कुछ नहीं पता है.

आपको बताते चलें कि बिहार के विश्वविद्यालयों में हुए घोटाले का मामला इन दिनों सुर्खियों में है. विपक्ष सहित सत्तापक्ष के नेता भी इस मामले में जांच की मांग कर रहे हैं. इसे लेकर राजभवन और बिहार सरकार के बीच दूरियां भी बढ़ती दिख रही हैं. राजभवन के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भी सरकार का किनारा देखने को मिला था. इनसब के बीच घोटाला मामलों में संलिप्त विश्वविद्यालयों के वीसी पर कार्रवाई को लेकर राज्यपाल की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं.

