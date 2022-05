पटना: बिहार ने गया के तत्कालीन डीएम और आईएएस अभिषेक कुमार सिंह (FIR Against IAS Abhishek Kumar in SVU) पर भ्रष्टाचार के मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया है. इसकी फाइल विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) में बुधवार को पहुंच गई है. अब उनके खिलाफ मामला दर्ज कर आगे कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. वहीं, गया के तत्कालीन रेंज आईजी अमित लोढ़ा और तत्कालीन एसपी आदित्य कुमार के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने का आदेश दिया गया है.

बिहार में दो आईपीएस के खिलाफ विभागीय जांच: अमित लोढ़ा और तत्कालीन एसपी आदित्य कुमार के खिलाफ डीजीपी जांच ( (Departmental inquiry against two IPS in Bihar)) करेंगे. अगर जांच में ये दोनों दोषी पाए जाएंगे, तब इन पर भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा. एसवीयू के डीआईजी ने इन तीनों अधिकारियों के खिलाफ गया में रहकर जांच की थी और सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी. जिसके आधार पर सरकार ने इन्हें हटाया और कार्रवाई करने का आदेश जारी कर दिया है.

बालू और अवैध शराब तस्करों के साथ सांठगांठ: आपको बता दें कि त्रिपुरा कैडर के 2006 बैच के अधिकारी अभिषेक कुमार सिंह गया के डीएम रह चुके हैं और वर्तमान में बिहार राज्य योजना पर्षद के परामर्शी के रूप में तैनात थे. उन्हें उनके मूल कैडर में वापस भेज दिया गया है. वे प्रतिनियुक्ति के आधार पर बिहार में अपनी सेवा दे रहे थे. शिकायत मिली थी कि गया के डीएम रहते वे भ्रष्टाचार में संलिप्त थे. हालांकि बाद में उन्हें बिहार राज्य पर्षद में भेजा गया था. आरोपों के मुताबिक आर्म्स लाइसेंस के आवंटन से लेकर विभागीय मामले में अभिषेक कुमार ने अपने पद का जमकर दुरुपयोग किया था.

आईजी और एसपी के बीच वर्चस्व की जंग: गया में जनवरी, 2018 में उन्होंने पदभार संभाला था और करीब तीन साल वहां डीएम रहे. इनके कार्यकाल के दौरान यहां के वन क्षेत्रों में पेड़ों की बड़ी संख्या में अवैध कटाई के मामले सामने आये थे. इसमें इनके स्तर से रोकथाम को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गयी थी. इसकी रिपोर्ट वन विभाग के स्तर से भी सरकार को सौंपी गयी थी. गया में पदस्थापन के दौरान अमित लोढ़ा व आदित्य कुमार के बीच पद के वर्चस्व को लेकर खींचतान हुई थी. बालू और अवैध शराब तस्करों के साथ सांठगांठ के भी आरोप लग चुके हैं.

